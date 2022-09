Club-coach Hoefkens voor match tegen Mechelen: “Geen Europees voetbal speelt in voordeel van Antwerp”

Na de internationale break is het eindelijk weer ‘normaal’ voetbal. Het belooft voor Club Brugge alvast een moordende periode te worden, met maar liefst tien wedstrijden in 32 dagen tijd. De drukke oktobermaand begint morgen met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.

Naar de reden voor de ongezien drukke oktobermaand hoef je niet ver te zoeken, een WK voetbal eind november zadelde heel wat kalendermakers met de nodige kopzorgen op. “Het wordt een geweldige uitdaging voor iedereen: spelers, staff maar ook naar begeleiding en voeding toe”, verklaarde Hoefkens. “Niemand heeft ervaring met deze situatie. We hebben gisteren eens de uren bekeken die er tussen de wedstrijden zitten, het is crazy!” Toch heeft de coach even kunnen ontspannen alvorens de drukte zal losbarsten.

Buchanan en Lang in selectie

Een opsteker voor Hoefkens is dat hij wat spelers recupereert. Zo zijn Buchanan en Lang weer fit. Ook Mata werd fit verwacht, maar moet uiteindelijk toch afhaken voor Mechelen. “Hij zal niet in de selectie zitten en het is nog niet duidelijk of hij Atletico Madrid haalt op dinsdag. Maar op dit moment zijn we ook nog niet bezig met die match, nu is het eerst Mechelen dat telt.”

Ook Boyata hoort niet tot de wedstrijdselectie, ook bij de Rode Duivels maakte hij geen minuten. “Hij ondervindt nog lichte hinder aan zijn knie. Binnenkort is hij 100% en klaar om te challengen voor een plaats in het elftal.”

Antwerp bevoordeeld

Zaterdagavond begint Brugge aan hun eerste van drie opeenvolgende thuiswedstrijden. Een wedstrijd die maar beter gewonnen wordt, de kloof met leider Antwerp bedraagt inmiddels al acht punten. “Aangezien Antwerp weinig punten laat liggen, is de perceptie er dat wij ook niet veel punten mogen laten liggen. Wij willen gewoon onze job doen en elke wedstrijd blijven winnen. Objectief gezien is het voor ons wel een nadeel dat Antwerp geen Europees voetbal speelt, daarmee zijn ze absoluut bevoordeeld. Maar dat is geen excuus om niet te kunnen challengen. Wij willen kampioen worden en die omstandigheden zullen daar niks aan veranderen.”