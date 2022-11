Club-coach Hoefkens voor match tegen Gent: “Slag van Vlaanderen is meer dan enkel voetbal”

Een ongeziene weelde, vier Belgische ploegen die na Nieuwjaar nog steeds in een Europese competitie uitkomen. Twee ervan spelen zondag tegen elkaar in de beruchte ‘Slag om Vlaanderen’: AA Gent versus Club Brugge. Vorig seizoen kreeg Brugge een 6-1 om de oren. Een vooruitblik naar zondag met coach Carl Hoefkens.

Drie wedstrijden nog voor de WK-break, drie belangrijke wedstrijden voor Club Brugge. In de competitie twee kleppers met AA Gent en Antwerp en tussenin nog een bekerpartij op Patro Eisden. “Tot hier toe hebben we alle doelen die we ons voor het seizoen stelden, kunnen aanvinken. We wonnen de Supercup, we dingen mee naar de titel en Europees overwinteren we. Alles gaat perfect volgens plan, maar nu volgen er nog drie belangrijke wedstrijden. Zondag is een speciale wedstrijd voor de supporters. De Slag van Vlaanderen is meer dan enkel het voetbal. Het is een mooie wedstrijd om naar uit te kijken, maar de resultaten daar zijn niet bijster positief geweest. Gelukkig kijk ik nooit naar het verleden.”

Ex-Gentenaar Yaremchuk

Niet enkel voor de supporters wordt het een speciale wedstrijd, ook voor ex-Gentenaar Yaremchuk. Toch is de kans groot dat hij zich weer tevreden moet stellen met een invallersrol. “Ik zie ongelofelijk veel gedrevenheid bij Roman. Hij wil slagen bij Brugge, maar we zijn het niet eens over de invulling van zijn positie. Tijdens het WK komt er een extra voorbereiding voor de spelers die hier blijven, iets wat Yaremchuk niet heeft gehad in de zomer. Dit zou een aantal spelers een boost kunnen geven om zich in de ploeg te knokken na Nieuwjaar.”

Blessures

Zondag volgt de verplaatsing naar Oost-Vlaanderen, weliswaar zonder Rits, Mata en Balanta. Al ziet Rits stilaan licht aan het einde van zijn zware blessure. “Alles verloopt volgens plan, na de WK-periode zal Mats kunnen aansluiten met de groep voor grote delen van de training. Dat is dus heel positief.”

De enkelblessure van Mata blijft wel een zorgenkind. “Het verloopt stroef. Hopelijk zien we hem nog aan het werk voor het WK, maar op dit moment lijkt me dat onwaarschijnlijk. Ook Balanta zal er niet bij zijn, hij mist wedstrijd- en trainingsritme.”