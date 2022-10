Club-coach Hoefkens voor confrontatie tegen Anderlecht: “Altijd speciale match”

Weinig tijd voor euforie na de historische kwalificatie van Club Brugge. De Brugse lofzang is nog lang niet uitgedoofd maar zondag wacht alweer een loodzware opdracht. Een klassieker dan nog tegen Anderlecht, ploeg in halve crisis. “Anderlecht is altijd een speciale match.”

Vier speeldagen, meer had Blauw-Zwart niet nodig, om zich voor het eerst te plaatsen bij de laatste zestien in de Champions League. Maar de euforie ruimt stilaan terug plaats voor realiteitszin. Na de vorige twee Europese triomfen liep het telkens mis in de competitie met nederlagen tegen Standard en vorige week nog Westerlo. “Die twee wedstrijden kan je echter niet met elkaar vergelijken”, meent Hoefkens. “Op Standard waren we niet goed en kon en moest het beter. Tegen Westerlo was ik in grote lijnen wel tevreden want we dwongen heel veel kansen af. Zondag moeten we bewijzen dat er geen verband bestaat tussen Europees spelen en het resultaat van de volgende wedstrijd.”

“Jammer dat Anderlecht verloor”

De titanenstrijd in Madrid leverde alvast geen geblesseerden op, Boyata staat overigens dicht bij een terugkeer. “Het was een zware fysieke wedstrijd waarin mijn spelers veel meters maakten. Vandaag kregen de spelers een vrije dag, zaterdag evalueren we wie 100% zal zijn. Boyata staat heel kort bij een selectie. Ik ben tevreden hoe hij zich terug knokt na zijn blessure.”

Club Brugge heeft als voordeel dat ook Anderlecht Europees speelde en dat ze zelfs twee dagen minder recuperatie zullen hebben. Heeft Hoefkens gekeken naar de partij op West Ham? “Ja, ik heb gekeken als supporter van het Belgisch voetbal en het is jammer dat Anderlecht verloren heeft. Over hun niveau zal ik het niet hebben, dat is iets wat we binnenkamers zullen bespreken.”

“Kijk niet naar klassement”

Voor Hoefkens is het zijn eerste ‘clasico’ als T1. Hij kijkt heel erg uit naar de wedstrijd, maar staart zich ook niet blind op het klassement. “Het maakt niet uit wie waar staat in het klassement. Ik heb het zelf dikwijls meegemaakt in het verleden. Die wedstrijd is altijd speciaal en is anders dan andere wedstrijden. Iedereen leeft ernaar toe, zeker de supporters. We beseffen ook dat er een kloof is in het klassement met Antwerp. Zij pakken ongelofelijk veel punten. We houden ons niet bezig met het klassement, maar moeten er wel op een bepaalde manier rekening mee houden.”