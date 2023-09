Club-coach Deila start met ambitie aan Conference League: “Groepswinst is het doel”

Na vijf seizoenen op rij graaien in de vetpotten van de Champions League, treedt Club Brugge na de vierde plaats in de competitie vorig seizoen dit jaar voor de eerste keer aan in de Conference League. Na een op zich al lastige voorronde, kwam er met Besiktas, Lugano en de Noorse stuntploeg Bodo/Glimt een uitdagende groepsfase uit de bus.

De debatten in deze groep D worden donderdagavond geopend in het Jan Breydelstadion, met de thuiswedstrijd tegen Besiktas. “Ik ben al heel blij dat wij hier staan, want de kwalificaties waren lastig”, vertelde Club Brugge-coach Ronny Deila woensdag tijdens het persmoment.

In de Conference League is enkel de groepswinnaar zeker van rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales. De runner-up staat eerst nog voor een barrage tegenover een nummer drie uit de Europa League. De nummers drie en vier zijn onverbiddelijk uitgeschakeld. “Het doel is deze groep te winnen en zo door te gaan naar de volgende ronde”, aldus Deila, die nog niet al te ver vooruit wil blikken. “Het is een lange competitie en in februari staan de zaken er misschien helemaal anders voor. Nu concentreren we ons op de groepsfase, die al lastig is. Het komt erop aan deze te overleven. We zitten hier niet in de Champions League, maar je spreekt wel over tegenstanders van niveau, zoals Osasuna en Besiktas. Mits een beetje geluk is echter alles mogelijk in deze Conference League. Vorig jaar zaten er al Belgische teams bij de laatste acht en zij kwamen toch in de buurt van de halve finales.”

Eerste nederlaag

Besiktas is de nummer drie van vorig seizoen in de Turkse Süper Lig. Dit seizoen staan ze met zeven op twaalf voorlopig pas op de tiende plaats, maar dat is vooral omdat ze een wedstrijd minder op de teller hebben. Afgelopen weekend werd er zwaar verloren, met 3-0 op bezoek bij het Trabzonspor van Paul Onuachu, maar dat was wel pas de eerste nederlaag dit seizoen. In de Europese voorrondes gingen ze onder meer voorbij het Oekraïense Dinamo Kiev.

“Besiktas is een voetballende ploeg, technisch sterk en met veel individuele kwaliteiten”, nam Deila de tegenstander onder de loep. “Ze hebben fysiek sterke verdedigers en spelen met een spits die gevaarlijk is op voorzetten. Daarnaast zijn ze ook goed op stilstaande fases. Het komt erop aan een snelle balcirculatie te hebben om hen zo uit balans te brengen en kansen te creëren.”