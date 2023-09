Club-coach Deila na kwalificatie groepsfase Conference League: “Zal dit voor de rest van mijn leven herinneren”

Het kostte Club Brugge bloed, zweet en tranen maar het ticket voor de groepsfase van de Conference League is binnen. Blauw-zwart maakte donderdagavond tegen Osasuna een 0-2 achterstand goed en speelt daardoor ook in het najaar Europees voetbal. Coach Ronny Deila was na afloop dan ook erg tevreden.

“Zij hadden in de eerste helft amper een kans, maar scoren wel. Maar wij zijn erin blijven geloven. Met de steun van onze ongelofelijke fans hebben we het geloof nooit opgegeven”, reageerde de Noorse trainer. “Dit zegt iets over de teamspirit in dit elftal. Ik ben erg trots om hiervan deel uit te maken. Het is een zware opdracht geweest om de poules te bereiken, maar wij hebben het gehaald.”

Kolkend Jan Breydel

Deila kwam vorige zomer over van Standard, waar hij in de Vurige Stede ook heel wat meemaakte. Maar de kwalificatie donderdagavond in een kolkend Jan Breydel had toch indruk op hem gemaakt. “Ik kan straks wel een glas rode wijn gebruiken”, grinnikte hij.

“Er gaat nu zoveel om in mijn hoofd. Het was een heel moeilijke, chaotische wedstrijd om trainer te zijn. Maar we gaan door. Ik zal dit zeker voor de rest van mijn leven herinneren. Het is voor deze momenten dat je traint en speelt. Ik ben heel dankbaar voor deze ervaring.”

Roman Yaremchuk

Deila had het ook kort over de nakende transfer van Roman Yaremchuk, die op huurbasis naar Valencia zou verhuizen. “Er wordt onderhandeld. Dat is de reden waarom hij niet in de selectie zat. Ik weet niet of het rond zal geraken. Wij hebben vijf spitsen en maar een of twee plaatsen. Dan is het niet eenvoudig. We zullen zien wat er gebeurt.”