Club-coach Deila is op zijn hoede voor Osasuna: “Gaan kwalificatie niet cadeau krijgen”

Club Brugge heeft na een 1-2 zege vorige week in Osasuna een prima uitgangspositie om donderdagavond voor eigen publiek door te stoten naar de poulefase van de Conference League.

Coach Ronny Deila kijkt dan ook met het nodige vertrouwen uit naar de tweede ontmoeting met de Spaanse subtopper. “We zijn goed voorbereid. De voorbije week hadden we wat extra rust (door de uitgestelde topper tegen Genk, red), wat welkom was na de voorbije acht, negen weken waarin we telkens twee matchen speelden. Er is goed getraind. Nu is het aan ons om morgen alles op de mat te leggen”, vertelde de Noorse trainer woensdagnamiddag tijdens een persmoment in het Belfius Basecamp in Westkapelle. “Wij hebben onszelf in een goeie positie gezet maar er vallen natuurlijk nog 90 minuten te spelen en we spelen tegen een goede ploeg. Anderzijds weten wij tot wat wij thuis in staat zijn met onze fantastische supporters achter ons.”

Bij Club raken de Nederlandse verdediger Bjorn Meijer en de Deense middenvelder Casper Nielsen niet speelklaar. De Spaanse spits Ferran Jutgla zit wel voor het eerst dit seizoen in de kern na zijn buikspierblessure. Voor beide teams wordt het een erg belangrijke wedstrijd aangezien er geen Europees vangnet is bij een uitschakeling. Na de schitterende Champions Leaguecampagne vorig seizoen zou een vroegtijdige exit uit Europa een koude douche betekenen voor het ambitieuze blauw-zwart.

“We moeten dankbaar zijn voor wat geweest is, maar tegelijk krijgen we dit seizoen geen eenvoudig parcours in Europa”, onderstreept Deila. “Met Aarhus en Osasuna kregen we enkele lastige tegenstanders op ons pad. Net zoals Club heeft Osasuna de kwaliteiten om het heel goed te doen in de Conference League. Het wordt lastig. Zij wonnen dit weekend in Valencia. Wij moeten nederig zijn en beseffen dat je niets cadeau gaat krijgen.”

Rust

Terwijl Club tussen de twee duels extra rust kreeg, moest Osasuna vorig weekend wel aan de bak in de eigen competitie. Het won weliswaar in Valencia (1-2), maar toch vindt Deila het een goeie keuze dat zijn spelers even konden uitblazen. “Het zou toch een voordeel voor ons moeten zijn. Je hebt de extra rust, er is geen gevaar op blessures, je hoeft niet te reizen”, zegt hij. Voor Osasuna volgt komende zondag overigens alweer een erg belangrijke wedstrijd want dan ontvangt het team uit Pamplona het grote FC Barcelona. “Maar ik denk niet dat hun spelers daar al mee bezig zijn”, vervolgt Deila. “Ze zullen heel gemotiveerd zijn morgen en er alles aan doen om te winnen en de Conference League-poules te halen. Ze spelen nog wel vaker grote wedstrijden in Spanje maar er zijn niet zoveel matchen in Europa. Je moet de kansen grijpen die je krijgt.”

Uit de heenwedstrijd onthield Deila vooral dat het een “heel tactische wedstrijd” was. “Ze hebben ons niet verrast, maar dat is eigen aan goede ploegen. Ze doen hetzelfde maar blijven lastig om tegen te spelen. Morgen gaat het natuurlijk om het resultaat. Zij spelen op verplaatsing anders dan thuis, maar wij zijn er klaar voor. We kennen hun zwakheden en die willen we blootleggen.”