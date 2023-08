Club-coach Deila analyseert 1-2 zege bij Osasuna: “Volgen nog 90 moeilijke minuten”

Een efficiënt Club Brugge heeft donderdagavond in zijn heenwedstrijd van de vierde en laatste voorronde van de Conference League een hachelijke trip naar Osasuna succesvol afgerond. De Spaanse subtopper legde voor een kolkend eigen publiek met 1-2 de duimen.

“We hadden een moeilijke eerste helft, maar de tweede helft was goed”, maakte Ronny Deila, de trainer van Club Brugge, achteraf op de persconferentie de balans op van de partij.

“We waren in de tweede helft vaak aan de bal en bleven als team goed samen spelen. Winnen in Spanje is iets wat we zullen onthouden en het is dan ook een belangrijke zege. Zowel de fans als het stadion waren fantastisch. We hebben een goede uitgangspositie, maar volgende week volgen nog 90 moeilijke minuten”, rekende de Noor zich nog niet rijk.