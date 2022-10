Club Brugge zwaar onderuit in Champions League

Back to reality. Geen groepswinst voor Club Brugge maar wel een pandoering van Porto. Brugge ging thuis met 0-4 onderuit en dat was niet eens overdreven. Het keerpunt in de wedstrijd was een dubbele (!) gemiste strafschop bij 0-1 waarna het onmiddellijk erop de 0-2 slikte. Volgende week dan maar groepswinst op Leverkusen?

Een vroeg aanvangsuur en een al geplaatst Club Brugge, het was merkbaar aan de sfeer in het stadion. Heel wat supporters moesten tijdens het openingskwartier hun zitje nog innemen. Zij hadden ondertussen al een resem Portugese kansen gemist. Dit keer geen ‘San Simon’ of ‘de man met zeven armen’, al heeft Mignolet een hekel aan al die bijnamen. Het waren gewoon de Portugese spitsen die doelrijpe kans na doelrijpe kans verprutsten. Zowel Eustaqio als Taremi mikten van dichtbij over. De Brugse defensie had heel wat moeite met de vele positiewissels bij de Portugezen. Achterin had Sylla de plaats terug ingepakt van Boyata, Buchanan kwam op de linksachter terecht en hield zo Meijer op de bank. Noa Lang moest voorin depanneren voor de geschorste Sowah.

Eerste tegentreffer Mignolet

Een zwak Club Brugge moest het spel ondergaan, een hemelsbreed verschil met de partij in Portugal. De opeenstapeling van missers bij de bezoekers kon niet blijven duren en op het halfuur moest Mignolet zich voor het eerst in deze campagne gewonnen geven. Brandon Mechele, nochtans bezig aan een feilloze campagne, met een verkeerde inspeelpass waardoor Taremi Mignolet eindelijk kon vloeren. Brugge kon daar zelf weinig tegenover stellen. Vanaken had moeite om zijn stempel te drukken en Jutgla werd nauwelijks aangespeeld.

Dubbele strafschop gemist

De tweede helft begon veelbelovend. De VAR zag een schop van Carmo op Mechele en uit het niks kreeg Blauw-Zwart een strafschop. Wanneer Vanaken zich achter de bal zet, is dat meestal een garantie op succes maar doelwachter Diogo Costa stopte zijn strafschop. Brugge kreeg echter een herkansing omdat Diogo Costa te vroeg vertrok maar die stopte vervolgens ook de poging van Lang. Ongezien, twee missers in een minuut tijd. Aan de overkant was de Portugese efficiëntie er nu wel: Evanilson profiteerde van een zwak collectief verdedigen en bracht de 0-2 op het bord. Op het uur mochten de boeken helemaal dicht. Weer acteerde de Brugse defensie matig en Eustaquio kon van dichtbij een derde treffer toevoegen, van een capitulatie gesproken. Brugge moest de kelk tot op de bodem ledigen, na een perfect uitgespeelde aanval mikte Taremi zijn tweede van de avond binnen: 0-4. Een zure avond dus voor de landskampioen die op alle vlakken een paar maatjes te klein was voor de Portugese landskampioen.