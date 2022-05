Club Brugge zondag kampioen? Dit zijn de mogelijke scenario’s

Zondagmiddag kan Club Brugge de derde opeenvolgende landstitel binnenhalen, de achttiende uit de clubgeschiedenis. Bij een overwinning is het altijd prijs. Indien er niet gewonnen wordt, moet er later op de middag naar concurrent Union gekeken worden.

Welke scenario’s zijn er mogelijk?

1. Club Brugge wint op Antwerp: KAMPIOEN

Om 13.30 uur trekt Club Brugge naar Antwerp, The Great Old is sowieso veroordeeld tot de vierde plaats maar wil maar wat graag de rivalen van Brugge een loer draaien. De wedstrijd kan overigens op een groot scherm gevolgd worden op Parking Noord in de Olympialaan.

In alle andere scenario’s is Brugge afhankelijk van het resultaat van Union en moeten ze even goed presteren als de Unionisten. Het zal wat vreemd aandoen voor de supporters maar bij een gelijkspel of nederlaag voor Brugge moeten ze later op de middag supporteren voor de aartsrivalen van Anderlecht.

2. Club Brugge speelt gelijk en Union speelt gelijk of verliest: KAMPIOEN.

3. Club Brugge verliest en Union verliest: KAMPIOEN.

Met andere woorden, de kans is relatief groot dat de titelstrijd tegen zondagavond beslist zal zijn. Indien dit toch niet het geval is, krijgt Club Brugge volgende week zondag thuis een herkansing tegen Anderlecht.