Club Brugge zet KV Mechelen eenvoudig opzij

Club Brugge heeft de interlandperiode goed verteerd. Het won zonder groots voetbal relatief eenvoudig van KV Mechelen. Jutgla, alweer hij, brak de ban voor de rust en Sobol verdubbelde met een knappe vrije trap. Buchanan, terug na een lange blessure, legde de 3-0 eindstand vast.

De vele defensieve blessures noopten coach Carl Hoefkens om een wit konijn uit de hoed te toveren: de 17-jarige Jorne Spileers maakte zijn debuut in de hoofdmacht. Hij gooide vorige maand ook al hoge ogen bij de U19 met een treffer tegen Leverkusen.

Net voor de aftrap viel er nog een verrassing: Skov Olsen moest in laatste instantie ziek afhaken, Nusa verscheen zo in de basis. Voorin koos Hoefkens voor zijn geliefkoosde duo Sowah en Jutgla, recordaankoop Yaremchuk moest dus nogmaals vanop de bank toekijken.

Alweer Jutgla

Erg opwindend was de eerste helft niet. De opbouw bij de thuisploeg verliep te vaak in de breedte in plaats van in de diepte. Voor het gevaar was het dan ook kijken naar de 17-jarige Nusa, het gewicht van de aanvallende intenties lag op zijn schouders aangezien Sobol aan de overkant geen actie in huis heeft.

Op een paar ongevaarlijke schotjes na hoefde doelman Coucke zich niet in het zweet te werken, tot daar plots weer sluipschutter Jutgla was. Op aangeven van Sowah kon de Spanjaard van dichtbij Coucke vloeren met een snoeihard schot.

Vrije trap Sobol

Al snel in de tweede helft kwam de dubbele buffer er. Sobol, die verder een anonieme wedstrijd speelde, scoorde een geweldige vrije trap en gaf coach Hoefkens de gelegenheid om wat te wisselen in functie van Atletico Madrid dinsdagavond. Yaremchuk kreeg een half uur en Buchanan maakte zijn eerste minuten van het seizoen. Inmiddels was ook Noa Lang aan zijn opwarming begonnen.

De jonge Spileers speelde een secure partij en was op geen foutje te betrappen. Heel veel energie verspeelde Brugge verder niet meer aan de partij, al kreeg het nog voldoende kansen om de score uit te diepen. Uiteindelijk was het Buchanan die met het hoofd de 3-0 eindstand vastlegde. Dinsdag wacht alweer een nieuw avontuur in de Champions League. Hoefkens hoopt minstens een verdediger te recupereren uit het drietal Mata, Sylla en Boyata.