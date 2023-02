Club Brugge wint Slag om Vlaanderen met 2-0

Club Brugge kon voor het eerst sinds eind oktober nog eens in eigen huis winnen. Een kopbaldoelpunt van Meijer lag aan de basis voor de drie punten tegen rivaal en concurrent AA Gent. In de slotfase verdubbelde Vanaken vanop de stip nog de score na een erg lange VAR-interventie. Coach Parker kan opgelucht ademhalen. Hij hoopt dat de Brugse trein na een valse start eindelijk vertrokken is.

De Slag om Vlaanderen heeft altijd al een vurig kantje gehad. Dit keer werd er nog wat extra olie op het vuur gegooid na een nachtelijke inbraak van Gentsupporters op Jan Breydel.

Ook de toxische situatie met coach Parker zorgde voor extra pigment. De onder druk staande Engelsman wisselde naar goede gewoonte zijn elftal op een drietal plaatsen. Naast Odoi verdwenen ook Onyedika en Sylla uit de basis. Mata, Mechele en Sowah waren de vervangers van dienst.

Geen rood Buchanan

Brugge startte met een stroomstoot. Tot twee keer toe had Nardi de handen vol met Hans Vanaken en de wind. Eerst misrekende de doelman zich bijna op een door de wind gedragen voorzet, vervolgens werd een kopbal van diezelfde Vanaken voor de lijn gekeerd. Op het kwartier zette Jutgla Nardi nogmaals aan het werk maar daarna doofde de Brugse kaars langzaam uit.

Gent’s keeper Paul Nardi en Club’s Tajon Buchanan. © BRUNO FAHY BELGA

Parker koos voor een driemansdefensie en dat leidde af en toe tot gevaarlijke één tegen één-situaties. De beste bezoekende kans was zowaar een kanshebber voor doelpunt van het seizoen. Okumu zag Mignolet voor zijn doel staan en vuurde vanop zijn eigen helft een kanonskogel af. Mignolet haastte zich terug en kon nipt de achterstand voorkomen. Ondertussen had Sylla al een geblesseerde Hendry komen aflossen. Tot slot nog één prangende fase in een geaccidenteerde eerste helft: Buchanan had altijd rood moeten krijgen na een slagbeweging op Orban.

Meijer verlost

In de tweede helft ging Club Brugge op zoek naar de eerste thuiszege sinds eind oktober. Ondanks een goede kans voor Jutgla verwaterde het spelbeeld zienderogen. Parker zag het met lede ogen aan en bleef maar wachten om te wisselen. Tot plots een kwartier voor tijd de goal uit de lucht kwam gevallen. Meijer knikte een voorzet van Mata prima binnen. In de slotfase werd het nog 2-0 vanop de stip. De ingevallen Yaremchuk kreeg na een erg lange VAR-onderbreking toch de strafschop.

Club’s Hans Vanaken. © KURT DESPLENTER BELGA

Kapitein Vanaken legde de 2-0 binnen. Een referentiematch werd het andermaal niet maar de broodnodige zege kwam er wel. Genoeg om Parker wat langer in het zadel te houden en de kloof met Gent in de strijd voor plaats vier te vergroten. Vrijdag kan Brugge bij streekgenoot KV Oostende met niks minder tevreden zijn dan met een nieuwe zege.