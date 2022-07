Club Brugge wint openingswedstrijd na een spektakelstuk

Club Brugge haalde een felbevochten zege binnen op de openingsspeeldag. In een wedstrijd met twee gezichten mocht Brugge erg tevreden zijn dat het bij de rust 1-1 stond, Mignolet moest meerdere keren een tegengoal vermijden. Na rust was Brugge de betere ploeg en na de gelijkmaker van Vanaken gingen ze verwoed op zoek naar de winning goal, die kwam er uiteindelijk in blessuretijd via de tweede van Skov Olsen.

Slechts één wijziging maakte coach Hoefkens in vergelijking met de Supercupwinst van vorige week. Nsoki was terug uit schorsing waardoor Otasowie terug op de bank verdween. Geen uitsupporters tijdens het openingskwartier, de supportersbussen zaten allemaal vast op de autosnelweg na een ongeval. Het leek wel alsof de spelers op hen wachtten want tijdens het openingskwartier gebeurde er niks.

Fenomenale Mignolet

Toen iedereen goed en wel zijn plaatsje had gevonden, deed Mignolet verder op zijn elan van de play-offs als onklopbare doelman. In een paar minuten tijd hield hij Genk tot vier (!) keer toe van de openingstreffer. Brugge kreunde en pufte, niet alleen van de hitte maar kwam bij hun eerste mogelijkheid wel op voorsprong. Jutgla met een erg slimme aflegger en Skov Olsen die nog maar eens zijn puike traptechniek demonstreerde.

Club’s Simon Mignolet. © KURT DESPLENTER BELGA

Hard buiten het bereik van Vandevoordt en op een diefje op 1-0. Genk bleef niet bij de pakken zitten en bleef de kansen opstapelen. Dessers was attenter dan Mechele en kon aan de eerste paal de gelijkmaker binnen leggen.

Dramatische eerste helft van Mechele overigens, een paar keer erg dom balverlies en voortdurend de mindere van Dessers. Een gebrek aan Genkse efficiëntie en een uitstekende Mignolet zorgden ervoor dat het bij rust slechts 1-1 was.

Skov Olsen in blessuretijd

Mbamba bleef bij de rust in de kleedkamer, de youngster zwalpte tussen de verdediging en het middenveld. Balanta moest voor een betere buffer voor de verdediging zorgen. Tevergeefs, de tweede helft was nauwelijks begonnen of Brugge stond in het krijt. Ito, wat een partij speelde die zeg, met de mooie assist en Tresor plaatste de bal in de zijnet. Koude douche op een hete zomerdag.

Club’s Andreas Skov Olsen. © BRUNO FAHY BELGA

Het thuispubliek kreeg een stroomstoot na een mooie actie en dito schot van Jutgla. Een minuut later was het wel prijs: tweede assist van de Spanjaard en Vanaken kon de gelijkmaker tegen de touwen trappen. Enter Nielsen, de pas aangeworven Deen kreeg een halfuur om zich een eerste keer te tonen. Brugge bleef aandringen, eerst belandde een schot van Jutgla op de paal.

In blessuretijd kwam de zege er uiteindelijk toch, en op wat voor manier. De ingevallen Larin trapte een strafschop op de paal maar Skov Olsen trapte de rebound fantastisch binnen. Een gouden driepunter! Defensief zal Brugge zich toch wel moeten herbronnen. In de Champions League zullen de tegenstrevers minder genade tonen wanneer ze zoveel vrijheid en ruimte krijgen.