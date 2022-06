Club Brugge wimpelt voormalige duurste Engelse speler af

Club Brugge ziet af van het aantrekken van de Engelse spits Andy Carroll. De cultspits werd als vrije transfer aangeboden, maar na het afleggen van fysieke en medische tests besloot de landskampioen om geen proefperiode aan te bieden.

De 33-jarige spits was in eigen land een sensatie, maar dwaalde de laatste seizoenen stevig af. In 2011 was Carroll de duurste Engelse speler toen Liverpool 41 miljoen euro betaalde aan Newcastle. Een groot succes werd het echter niet en West Ham bood soelaas. Geteisterd door heel wat blessures en vooral ook zijn decadente uitspattingen naast het veld ging het steil bergaf. Niet zelden werd hij in een pub of casino gespot en ook voor vrouwelijk schoon had hij een zwak.

De laatste jaren vertoefde hij in de Engelse tweede klasse en nu hoopte zijn manager om bij Club Brugge zijn carrière opnieuw te lanceren. Brugge hapt echter niet toe. Niet alleen de fysieke paraatheid, maar ook de hoge looneisen zorgen ervoor dat Club andere opties zal aanspreken. Verwacht wordt dat Benik Afobe van Stoke weldra het aanvallende compartiment zal versterken.