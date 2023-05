Club Brugge weet weer wat winnen is, Antwerp met 2-0 voor de bijl

Club Brugge heeft zijn revanche beet voor de zure nederlaag vorige week op Antwerp. In het eigen Jan Breydel kwam Club Brugge opnieuw 2-0 voor tegen de leider maar dit keer hielden ze wel stand. De ingevallen Casper Nielsen kroonde zich tot held van de middag met twee treffers. Met de eerste zege in de play-offs legde Club Brugge de titelstrijd weer helemaal open, Union kan deze avond bij winst over Antwerp springen.

De supporters hadden een helse sfeer beloofd en die kwam er ook. Na drie opeenvolgende nederlagen wilde Club Brugge tonen dat ze nog steeds tot de top van het Belgisch voetbal behoren. Zodra de korte studieronde achter de rug was, duwde de thuisploeg het gaspedaal in.

Met een gelukje kwam Mats Rits helemaal alleen voor Butez maar die behoedde de competitieleider voor een vroege achterstand. De storm ging al snel liggen en de partij verzandde in een spektakelarme strijd waarin Antwerp het initiatief aan Club Brugge liet.

Ongelukkige Yaremchuk

De Mil had Yaremchuk gekozen als de vervanger van de geblesseerde Jutgla. De Oekraïner, wiens vrouw deze week terugkeerde naar hun thuisland om bij de familie te zijn, speelde terug een ongelukkige wedstrijd. Zijn gebrek aan vertrouwen en wedstrijdritme kon hij niet wegsteken al helpt het natuurlijk niet als je bij elke verkeerde baltoets het volledige stadion over je heen krijgt.

Achterin was Sylla wel op tijd fit geraakt en zijn prestatie deed terugdenken aan zijn schitterende Champions League-campagne. Soeverein achterin en ook in de opbouw loepzuiver.

Dubbel voor Nielsen

De tweede helft bracht wel beterschap en dat was vooral te danken aan een noodgedwongen wissel. Nielsen verving Mata, die al tijdens de eerste helft meerdere keren aangaf last te hebben. Odoi verkaste naar de rechtsachter en Nielsen kreeg een vrije rol op het middenveld. Nauwelijks vijf minuten had de Deen nodig om de score te openen met een knal van buiten de zestien na prima afleggen van Meijer. Op het uur was de lijdensweg van Yaremchuk over. Zijn vervanger, Romeo Vermant, was wel meteen beslissend. Hij speelde Nielsen heel clever vrij en die zette Jan Breydel in vuur en vlam met een tweede treffer. ‘Zij worden nooit geen kampioen’ gericht aan het Antwerppubliek rolde van de banken.

Het was de derde keer overigens dit seizoen dat Club Brugge een 2-0 voorsprong tegen Antwerp verkreeg. Merkwaardig genoeg kon het die nog geen enkele keer vasthouden. Derde keer, goede keer luidt het spreekwoord en dit keer kwam Brugge niet meer in de problemen. De supporters konden met een goed gevoel huiswaarts en de titelstrijd ligt weer helemaal open.