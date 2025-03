Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe komt dinsdag voor Disciplinair Comité

Bart Verhaeghe moet zich morgen/dinsdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) verantwoorden voor zijn uitspraken ten aanzien van scheidsrechter Lawrence Visser na de turbulente Club Brugge-Standard (1-2) op 23 februari. De zaak werd uitgesteld van de eerste zittingsdatum door het Europees voetbal van Club Brugge.

Verhaeghe stond na de wedstrijd, waarin Christos Tzolis uitgesloten werd en Club Brugge een penalty voor hands tegen kreeg, in de catacomben van het Jan Breydelstadion wanneer Visser richting kleedkamer trok. “Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet zo onnozel niet doen”, pikten tv-camera’s op. In zijn verslag tekende Visser ook op: “We betalen hier wel voor. Dit kan zo niet verder, ofwel moeten we budgettair ingrijpen.”

Het bondsparket merkte in zijn klacht op dat Verhaeghe zich al excuseerde in de media, maar formuleerde er bedenkingen bij. “De boodschap van verontschuldigingen – overigens enkel naar de vorm en niet de inhoud – raakt volledig ondergesneeuwd door een pleidooi voor meer kwaliteit bij onze scheidsrechters. Alsof dit ook de boodschap was die de heer Verhaeghe in gedachten had toen hij de wedstrijdleiding opwachtte”, klinkt het. Pas op de zitting zal het bondsparket een mogelijke sanctie voorstellen.