Club Brugge vlot voorbij Leuven naar halve finale beker

Vijf dolle minuten voor de rust waren voldoende voor de kwalificatie. Eerst kopte De Ketelaere Club Brugge op voorsprong en onmiddellijk erna zorgde Balanta voor de dubbele voorsprong. De tweede helft was eerder een verplicht nummer en de kwalificatie kwam nooit meer in gevaar. Toch kon Club alweer de nul niet houden.

Philippe Clement besloot om niks aan het toeval over te laten in de kwartfinale van de beker. Hij koos voor zijn sterkste opstelling, mét Vormer dus in de basis. Vorige week won Club Brugge in de competitie met 1-4 van een aanvallend Leuven. Clement had op voorhand twee scenario’s uitgewerkt, het werd als snel duidelijk dat hij het plan ‘hoe ontmantel ik een defensief Leuven?’ mocht bovenhalen. De Leuvenaars lieten Brugge geduldig komen, wachtend op de ruimte om uit te breken. De eerste kans kwam er dan ook voor de bezoekers in zo’n omschakelmoment toen Mercier ex- Bruggeling Vlietinck met een schitterende pas schuin voor Mignolet stuurde. Vlietinck was niet egoïstisch en speelde Kaba aan. De spits, de hele wedstrijd lang een gesel voor de defensie, schoot via het lichaam van Mignolet naast.

Efficiënt Brugge

Zo’n kansen kwamen er in de eerste helft een hele tijd niet aan Brugse zijde en het publiek nam al snel de beslissingen van scheidsrechter Van Driessche op de korrel, hoewel die best een aardige partij floot. Vijf minuten voor de rust was daar eindelijk die eerste echte kans en die resulteerde in een treffer. Man in vorm De Ketelaere luisterde zijn honderdste wedstrijd voor blauw-zwart op met een kopbalgoal na een voorzet van Mata. Al duurde het een eeuwigheid alvorens de VAR had besloten dat het geen buitenspel was. Club kon gaan rusten met de kwalificatie op zak. In blessuretijd frommelde Balanta de dubbele voorsprong in goal na mistasten van doelman Runarsson. Efficiëntie was het codewoord.

Derby op zondag

Ondanks de dubbele achterstand leek Leuven niet gehaast om hun defensieve stelling te verlaten. Vreemd genoeg loonde die aanpak want op het uur stond het plots 2-1 toen Mercier van buiten de rechthoek binnentrapte. De opflakkering was van korte duur met dank aan alweer De Ketelaere. Onder zijn druk verslikte Ozkacar zich in de bal en vervolgens schotelde hij Lang een binnenleggertje aan. Opdracht volbracht dus, het laatste half uur was er enkel nog voor de statistieken. Hans Vanaken zorgde in het absolute slot met een mooie vrije trap voor de 4-1 eindstand. Het thuispubliek, erg talrijk opgekomen midden in de week op zo’n laat tijdstip, waande zich al in de kerstsfeer en waagde zich zelfs aan een versie van ‘Last Christmas’ van Wham! Na Kerstmis volgt zondag nog een laatste opdracht in de Brugse stadsderby, zonder publiek weliswaar om de kerstliederen te verzorgen.