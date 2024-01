Club Brugge vindt dat menselijke fout ook foutieve toepassing van regels is

Ook het dossier van KV Mechelen-Club Brugge, na eerder al RSC Anderlecht-Racing Genk, passeerde op de zitting van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP), dinsdag in Tubeke. Club Brugge hield vast aan de eis tot herspelen, na het foutief niet goedkeuren van een doelpunt van Thiago wegens onbestaand buitenspel. De VAR vergat Sandy Walsh in rekening te brengen, en maakte zo een cruciale fout.

Het was in de 72ste minuut dat Igor Thiago de bal tegen de netten kopte, maar meteen het doelpunt afgekeurd zag worden door de lijnrechter. Die oordeelde dat Thiago buitenspel stond, maar zag niet dat Sandy Walsh hem onside hield.

Reglement

De VAR, Kevin Van Damme, gaf hem gelijk zonder een lijn te trekken. Nochtans is bij nipte buitenspelfases de VAR verplicht om een lijn te trekken. Van Damme vond het echter niet nipt, en greep niet in. “Ik zag Walsh niet, anders had ik wel een lijn getrokken.”

Voor Thomas Delameilleure, Legal Officer bij Club Brugge, was die keuze een foute toepassing van het reglement.

VAR-protocol

“In het VAR-protocol staat dat er een check moet gebeuren. Het is toch niet omdat iemand een menselijke fout maakt, dat het geen foute toepassing van het reglement is?”

Herspelen is voor blauw-zwart de enige juiste optie. KV Mechelen pleitte niet en “zal zich gedragen naar de wijsheid” van de DRP. Dat zal zoals steeds op een latere datum oordeel vellen.