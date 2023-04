Club Brugge versterkt zich met Skoras

Club Brugge heeft de komst van de Poolse flankspeler Michal Skoras aangekondigd. De 23-jarige speler wordt weggeplukt bij het Poolse Lech Poznan voor zo’n 6 miljoen euro. Skoras kan op beide flanken uitgespeeld worden en speelde zich afgelopen seizoen in de kijker in de Conference League, met zeven goals en vier assists. Voor Skoras wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur, hij doorliep alle jeugdreeksen bij Lech Poznan. Skoras was vandaag op het Belfius Basecamp en ondertekende er een contract tot 2027.