Club Brugge verslikt zich thuis in Westerlo

Een fantastische Europese week is met een domper geëindigd. Ondanks voldoende Brugse kansen ging Westerlo met de volle buit aan de haal. Bij de rust had Brugge altijd al op voorsprong moeten staan maar de goal viel op een Westelse counter net na de pauze. In de slotfase gaf Foster helemaal de doodsteek met zijn tweede van de avond. Club Brugge ziet Antwerp terug acht punten uitlopen.

Een enorm brede kern en woensdag alweer een cruciale wedstrijd in de Champions League. Redenen genoeg voor coach Carl Hoefkens om zijn ploeg helemaal om te gooien. Zes wissels maar liefst in vergelijking met de zege tegen Atletico. Sylla, Jutgla en Sowah zaten zelfs niet in de wedstrijdselectie.

Skov Olsen keerde terug na zijn voedselvergiftiging en vooraan was het de beurt aan Yaremchuk en Lang. Ook de jonge Spileers kreeg terug de kans om zich te bewijzen. Bij de bezoekers was het uitkijken naar de van Brugge gehuurde De Cuyper.

Kansen voor rust

Club Brugge hoopte de klus al in de eerste helft te klaren maar was niet klinisch genoeg in de zone van de waarheid. Een stiftbal van Lang werd al vroeg in de match voor de lijn gekeerd. Bolat had de nodige moeite met een schot van Yaremchuk en Vanaken trapte de rebound over het open doel.

Vlak voor rust kreeg Yaremchuk nogmaals een mogelijkheid maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. Ook Westerlo stak geregeld de neus aan het venster. Huurling De Cuyper speelde een verdienstelijke eerste helft.

Dodelijke counter

Het scenario van een rustige zaterdagavond mocht al vroeg in de tweede helft in de vuilnisbak. Op een perfect uitgevoerde counter verscheen Nene moederziel alleen voor Mignolet. De doelman kon de poging nog keren maar op de rebound van Foster had hij geen verhaal: 0-1. Hoefkens reageerde met een dubbele wissel: Buchanan en Nusa moesten voor meer snelheid en acties op de flanken zorgen.

Wat later kwam ook Larin het veld in, hij verving recordaankoop Yaremchuk. Het is nog wachten op de Oekraïner zijn eerste referentiematch. Verder dan een paar halve pogingen kwam Brugge niet, ex-Bruggeling Bolat kende weinig moeite om zijn netten schoon te houden.

Tot overmaat van ramp scoorde Foster in de slotfase nog een tweede treffer. Een frustrerende avond voor de landskampioen die leider Antwerp terug acht punten zien uitlopen.