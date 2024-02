Landskampioen Antwerp heeft zondagnamiddag de drie punten thuisgehouden in de topper van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League tegen Club Brugge. In het slot boog The Great Old een 0-1-achterstand nog om in een 2-1-zege, dankzij doelpunten van de invallers Kobe Corbanie en Jacob Ondrejka.