Club Brugge verliest ook op tweede speeldag play-offs

Na twee speeldagen en even veel nederlagen is de rol van Club Brugge in de play-offs al uitgespeeld. Tegen Union speelde Club Brugge een makke wedstrijd en de uitgekiende bezoekers maakten gretig gebruik van de schaarse kansen. 1-2 was het verdict en zo is zelfs de derde plaats nu al mijlenver buiten bereik.

Dat een nieuwe landstitel voorbij was, werd vorige week al duidelijk na de nederlaag op Genk. Maar dat na twee speeldagen ook de derde plaats onhaalbaar zou zijn, stond niet in het script. Een mak Club Brugge kon tegen Union nooit overtuigen. De supporters probeerden er nochtans het geloof in te houden met een tifo voor de wedstrijd. Bovendien kreeg Simon Mignolet zijn Gouden Schoen officieel overhandigd maar het Brugse sluitstuk zou in de tweede helft nog knullig in de fout gaan.

Ondanks de nederlaag op Genk behield De Mil het vertrouwen in zijn basiself. Dat was voor aanvang toch de bedoeling maar in de opwarming blesseerde Skov Olsen zich aan de kuit waardoor Sandra last minute in het elftal kwam. Overtuigen deed hij echter niet en een vroegtijdige vervanging werd zijn deel.

Veel vuur zat er niet in de eerste helft. Club Brugge moest het stellen met twee kopballen van de jonge Spileers, deze week nog verkozen tot speler van de maand. Union stelde daar helemaal niks tegenover… Tot Boniface nog maar eens zijn talent etaleerde. Na een kruispass van Van der Heyden schakelde hij eerst knap Spileers uit om vervolgens in het hoekje te besluiten. Al moet er ook gezegd worden dat Spileers niet optimaal opgesteld stond, even ervoor had hij ook al geluk met dom balverlies achterin. Maar goed, na een kansarme eerste helft stond Club met 0-1 in het krijt.

Seizoen over

Het kwartiertje peptalk van De Mil mocht al na één minuut in de vuilbak. Naïef balverlies van Sandra rond de middencirkel, de verdediging uit positie en een afgeweken bal van Adingra waren de ingrediënten voor een tweede tegentreffer. De tussenkomst van Mignolet zag er wel niet helemaal koosjer uit. De aanwezige uitsupporters overstemden al de hele partij het thuispubliek en na die tweede treffer ging het volume nog de hoogte in.

Lazare Amani scoorde de 0-2 voor Union. © Belga

Veel opties op de bank had De Mil niet, die was alweer doorspekt met Club NXT-spelers. Talbi was de eerste die mocht invallen, nadien kwamen ook nog Nusa en Vermant van de bank. Veel baten deed het echter niet, een bal van Jutgla werd voor de lijn gekeerd en voor de rest had Moris weinig werk op te knappen.

Het Brugse bestuur heeft deze zomer een hoop werk op te knappen. Ternauwernood play-off 1 weten te bereiken om daar een figurantenrol te vertolken. Conference League wordt het dus, de volgende vier partijen worden veredelde oefenwedstrijden waarin de aanstormende talenten ervaring en speelminuten kunnen opdoen. Een late eerredder van Vanaken was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Een late eerredder van Vanaken was niet meer dan een doekje voor het bloeden. © Belga