Club Brugge verlengt zegereeks met overwinning tegen Genk

Club Brugge blijft de zeges opstapelen. Racing Genk was het volgende slachtoffer in de zegereeks die inmiddels op zes staat. Vanaken, De Ketelaere en Adamyan tekenden voor de Brugse goals. Ito had tussenin voor de gelijkmaker gezorgd. Twee wedstrijden voor de start van de play-offs bedraagt de achterstand op Union nog vijf punten, het waren er ooit twaalf.

Vijf opeenvolgende zeges in de competitie: weinig redenen uiteraard om te wisselen voor Schreuder. Dezelfde elf dus als op Oostende vorige week, met Lang terug op de bank ondanks zijn goede invalbeurt en de lovende woorden van zijn coach op de persconferentie vrijdag.

Buchanan enige lichtpunt

Bij een zege kon Club Brugge de kloof met leider Union tot op vijf punten brengen en van bij de aftrap zorgden de thuissupporters voor de nodige vocale steun. De spelers pikten die boodschap goed op en na drie minuten stond de voorsprong op het bord. Een schot van Rits verdween met het nodige geluk via Vanaken achter Vandevoordt. Van een droomstart gesproken en dat in Vanakens 250ste competitiewedstrijd voor blauw-zwart. Het vervolg was echter van mindere makelij. Te weinig diepgang in het spel, het enige lichtpunt was Buchanan. Preciado nam al snel geel op de Canadees en hij had het ook verder niet onder de markt.

Genk rekende vooral op de snelheid van Paintsil, Onuachu was er niet bij wegens een blessure. Op slag van rust was het een klasseflits van Ito die Jan Breydel helemaal stil kreeg. Hij ging op wandel langs het Brugse strafschopgebied en schoot gekruist buiten het bereik van Mignolet, alles te herdoen dus.

Zelfde scenario

De tweede helft was een blauwdruk van de eerste met alweer een vinnige start van de thuisploeg en opnieuw een snelle treffer. Mata werd via meerdere stations op de flank vrijgespeeld, zijn voorzet werd door De Ketelaere keurig binnen gekopt. Niet de eerste keer dit seizoen overigens dat De Ketelaere scoorde met het hoofd tegen Genk.

Naarmate de tweede helft vorderde, kwam er meer en meer ruimte. Een kolfje naar de hand van de snelle Adamyan. Op een van zijn runs legde hij slim af op Rits. Sadick trok aan de noodrem en werd van het veld gestuurd. Adamyan zelf bevestigde zijn goede vormpeil van de afgelopen weken met andermaal een goal. Listig balletje via de paal binnen en de drie punten op het droge.

Geen minuut na zijn treffer mocht hij plaats maken voor Noa Lang. De Nederlander kreeg een kwartier om verder te bouwen op zijn goede invalbeurt van vorige week. De pret kon niet op in Jan Breydel, met zelfs een Mexican wave. Brugge begint stilaan in de nek van leider Union te blazen. Na de interlandbreak wacht het al veroordeelde Beerschot. Zevende overwinning op een rij toch?

(JT/ Foto Belga)