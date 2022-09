Club Brugge verlengt contract goudhaantje Nusa tot 2025

Club Brugge heeft het contract van goudhaantje Antonio Nusa (17) verlengd tot 30 juni 2025. Dat heeft de landskampioen donderdag op zijn website bekendgemaakt.

De Noorse flankaanvaller kwam een jaar geleden over van Stabaek. Afgelopen seizoen maakte hij indruk in de Youth League. In de play-offs scoorde hij de belangrijke 0-2 tegen Union.

Dit seizoen is Nusa volwaardig lid van de A-kern. Dinsdag werd hij de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Hij maakte de laatste goal in de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen FC Porto op de tweede speeldag in Champions League-groep B.