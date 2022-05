Club Brugge verdiende strafschop, oordeelt Referee Department

Club Brugge had zondag in het play-off duel tegen Anderlecht een strafschop moeten krijgen na de duwfout op Charles De Ketelaere. Dat laat het Referee Department daags na de wedstrijd in het Lotto Park weten.

De Ketelaere werd in de derde minuut door Anderlechtspeler Lisandro Magallan met beide handen in de rug geduwd toen hij wilde koppen op een voorzet van Skov Olsen, maar scheidsrechter Nathan Verboomen greep niet in en ook vanuit de VAR kwam geen reactie. Volgens het Referee Department ging de spelleiding daar in de fout en moest de bal op de stip. Magallan had bovendien geel verdiend.

“Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie en een strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor de Anderlecht speler”, klinkt het.

Het duel van de tweede speeldag in de titel play-offs eindigde uiteindelijk op 0-0. Club Brugge liet zo een unieke kans liggen om in te lopen op leider Union, dat eerder op de dag ook op een brilscore bleef steken op het veld van Antwerp.