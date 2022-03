Club Brugge trekt zonder Buchanan naar degradant Beerschot

Na de interlandbreak gaat de laatste rechte lijn richting play-offs in. Club Brugge is al verzekerd van een plaats in de champions play-offs maar de Bruggelingen hopen de kloof met leider Union nog terug te dringen. Morgen wacht een unieke mogelijkheid om druk te zetten op de Unionisten want blauw-zwart trekt naar degradant Beerschot.

Coach Schreuder rekent niet op Buchanan maar voor de rest is zijn spelerskern wel fit. “Buchanan komt pas op vrijdagmorgen terug en heeft bijna alles gespeeld voor Canada. Vandaar dat hij helemaal niet mee zal gaan in de selectie. Ook bij Odoi is er enige vermoeidheid te bespeuren. Voor de rest valt het wel mee met de internationals. Vanaken heeft veel gespeeld maar hij kan daar wel mee omgaan.”

Kapitein Vanaken

De kapitein van Club Brugge, in afwezigheid van Ruud Vormer, maakt de afgelopen weken indruk. Zowel bij de landskampioen als bij de nationale ploeg. “Vanaken heeft de lijn doorgetrokken. Tegen Genk was hij met afstand een van de beste spelers. Hij speelt een identieke rol bij de Belgen. Dat is mooi om te zien, hij speelt met veel vertrouwen en straalt het ook uit.”

Hendry ontevreden

Een issue dat van de baan moest is de onvrede van verdediger Jack Hendry. De laatste weken is hij op de bank verzeild geraakt en na zijn wedstrijd met de nationale ploeg van Schotland, waarin hij nota bene scoorde, sprak hij zijn onvrede uit over zijn bankzittersstatuut. “Hij is niet tevreden en wil spelen. Dat is ook terecht, spelers die op de bank zitten moeten niet tevreden zijn. Hij weet ook de reden waarom hij niet speelde. Hij traint prima bij ons maar ik ben tevreden over de centrale verdedigers die nu spelen, dat is concurrentie. Dat soort dingen zeggen, hoort erbij. Ik heb daar totaal geen problemen mee.”

Zonder supporters

Op papier wacht Club Brugge vrijdagavond een makkelijke opdracht. Beerschot is inmiddels al zeker van de degradatie naar 1B en er zullen ook geen supporters aanwezig zijn. “Morgen is het dezelfde wedstrijd als iedere andere wedstrijd. We hebben heel kort tactisch getraind omdat we op vrijdag spelen maar dat mag morgen geen excuus zijn. Het is jammer dat er geen supporters bij zijn, het doet wat denken aan een coronawedstrijd.”

(JT)