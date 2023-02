Club Brugge trekt zondag naar Antwerp: “Underdog? Op basis van klassement wel”

Kan de zwaarbevochten, maar broodnodige zege op Zulte Waregem Scott Parker en zijn Club Brugge het nodige vertrouwen geven om aan een reeksje te starten? Het zal alvast nodig zijn, het programma in februari oogt loodzwaar met een lastig drieluik Antwerp, Union en Benfica.

Vijf wedstrijden duurde het uiteindelijk voor Scott Parker zijn eerste zege als Clubcoach kon pakken, ‘winning ugly’ dan nog, maar deugd deed de zege zeer zeker. De volgende twee wedstrijden zullen bepalend zijn voor de verdere koers van het seizoen. Tegen rechtstreekse concurrenten Antwerp en Union kan Club Brugge de kloof wat proberen dichten. Union dat bovendien hun beste spits Vanzeir naar het buitenland ziet trekken, en ook gedoodverfd titelfavoriet Racing Genk verliest met Onuachu hun doelpuntenmachine. Zou de hoop op een vierde opeenvolgende titel dan toch nog ergens in het achterhoofd spelen? Dan moet er natuurlijk gewonnen worden op Antwerp. Geen evidentie, beseft ook coach Parker.

“Het is een zware tegenstander en ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Op basis van het klassement zijn wij de underdog. Maar onze zege van vorige week was mentaal belangrijk. Als je gewonnen hebt, is het op maandag altijd veel plezanter om naar de club toe te komen. We haalden drie punten die nodig waren en die hopelijk een springplank vormen naar meer resultaten. Al hebben we nog steeds veel werk voor de boeg.”

Hendry achterin?

Benoemen deed Parker het niet, maar de defensieve stabiliteit is vooral het zorgenkindje. In de competitie kon Gouden Schoen Mignolet sinds halverwege oktober geen enkele keer de 0 houden. Het feit dat Parker zowat elke week zijn centraal duo wijzigt, helpt alvast niet. Nogal verrassend keerde Jack Hendry vervroegd terug van zijn uitleenbeurt naar het Italiaanse Cremonese. Is hij de missing link achterin? “We zijn op zoek naar stabiliteit achterin. Hendry maakte zes à zeven trainingen mee. Ik leer nog steeds bij over mijn team, dat verklaart ook de vele wissels in mijn defensie.”

Naar de Spanjaard Jutgla hoeft u zondag niet te zoeken, hij heeft nog te veel last van zijn blessure en is ook onzeker voor de volgende wedstrijden.