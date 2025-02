Club Brugge treft Aston Villa in achtste finales Champions League

Club Brugge staat in de achtste finales van de Champions League tegenover het Engelse Aston Villa. Dat is het resultaat van de loting vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon.

De heenwedstrijd wordt op 4 of 5 maart in Jan Breydel gespeeld, de return een week later in Villa Park.

De Belgische landskampioen kwalificeerde zich voor de laatste zestien door in de tussenronde het Italiaanse Atalanta uit te schakelen. Aston Villa, het team van Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana, hoefde die barrage niet af te werken na een achtste plaats in de league phase.

Nieuwe confrontatie

Club Brugge en Aston Villa speelden in die league phase al tegen elkaar. Blauw-zwart won het duel begin november op speeldag vier met 1-0 dankzij een penaltydoelpunt van Hans Vanaken. De bal ging op de stip na een blunder van de bezoekende verdediger Tyrone Mings, die in de zestien knullig de bal oppakte met zijn handen.

In de winterstop haalde de ploeg van de Spaanse coach Unai Emery met Marcus Rashford (Manchester United), Marco Asensio (PSG) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) enkele versterkingen, maar het zag ook Jhon Duran voor liefst 77 miljoen euro verhuizen naar het Saoedische Al-Nassr.

Duel met PSG of Liverpool als ultieme bekroning?

Als Club erin slaagt Aston Villa uit te schakelen, dan wacht in de kwartfinales de winnaar van het topduel tussen het Franse PSG en het Engelse Liverpool.