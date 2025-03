Club Brugge-talent Chemsdine Talbi krijgt eerste selectie bij Marokko

Chemsdine Talbi heeft zijn eerste selectie bij de Marokkaanse nationale ploeg beet. De beloftevolle winger van Club Brugge werd door bondscoach Walid Regragui opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Niger en Tanzania.

De 19-jarige Talbi werd geboren en getogen in België en speelde ook voor de jeugdploegen van de Rode Duivels, maar maakte begin deze maand de keuze om voor het Marokkaanse nationale elftal uit te komen. Met de Atlasleeuwen verdedigt hij binnenkort de leidersplaats in groep E van de Afrikaanse WK-kwalificaties. Marokko is er leider met een foutloze negen op negen.

In de selectie van het Noord-Afrikaanse land krijgt Talbi onder meer het gezelschap van ex-Genkenaren Bilal El Khannouss en Ismael Saibari alsook voormalig Club-middenvelder Sofyan Amrabat. Met Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Man Utd) en Brahim Diaz (Real Madrid) loopt hij er ook enkele toppers tegen het lijf.