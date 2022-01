Club Brugge strikt Deen Skov Olsen

De 22-jarige flankspeler Andreas Skov Olsen is de nieuwste aanwinst van Club Brugge. De Deen komt over van Bologna en zou naar verluidt zo’n zes miljoen euro kosten.

Hij debuteerde destijds in eigen land bij FC Nordsjaelland. Zijn 19 treffers in 26 wedstrijden in 2018-2019 bleven niet onopgemerkt en een hele resem clubs wilden de beloftevolle speler toen binnenhalen. Skov Olsen trok naar het Italiaanse Bologna, maar echt doorbreken lukte niet. In drie seizoenen tijd scoorde hij slechts drie competitietreffers. Ook dit seizoen moet de Deense international het voornamelijk stellen met invalbeurten. Bij Club Brugge anticiperen ze met Skov Olsen op een vertrek van Noa Lang en/of Charles De Ketelaere deze zomer. De flankspeler maakte deel uit van de Deense nationale ploeg op het EK 2020. In de verloren wedstrijd tegen België viel hij in de slotminuten in. Hij tekende een contract tot 2026 en is al meteen beschikbaar voor de wedstrijd van zondag op Kortrijk.