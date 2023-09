Club Brugge stoot na hardbevochten draw tegen Osasuna door naar poulefase Conference League

Club Brugge heeft zich donderdagavond gekwalificeerd voor de poulefase van de Conference League. Blauw-zwart speelde in de terugwedstrijd van de laatste voorronde thuis 2-2 gelijk tegen het Spaanse Osasuna.

Vorige week had Club de heenwedstrijd in Pamplona met 1-2 gewonnen.

Blauw-zwart kwam 0-2 achter na goals van Mojica en Budimir, maar Igor Thiago en Andreas Skov Olsen trokken de scheve situatie recht.

Evenwichtige eerste helft

In een evenwichtige eerste helft kreeg Club halfweg via Vanaken een uitstekende kans om op voorsprong te komen. Na goed voorbereidend werk van Vetlesen mocht de Brugse aanvoerder van dichtbij aanleggen, maar hij raakte niet voorbij doelman Herrera.

Kort daarna was het aan de overzijde wel raak. Mignolet bracht eerst nog redding op een kopbal van Avila, maar moest zich even later toch omdraaien na een raak schot van Johan Mojica na een hoekschop. Club kwam kort voor de pauze op een zucht van de gelijkmaker maar linksachter Maxim De Cuyper, in de heenwedstrijd nog matchwinnaar, zag zijn poging op de paal uiteenspatten. De thuisploeg moest zo met een achterstand de kleedkamer in.

Met Boyata in plaats van Mechele (geel geboekt, red.) begon Club met frisse moed aan de tweede helft. De wissel van coach Deila loonde bijna onmiddellijk, maar het kopbaldoelpunt van de centrale verdediger werd wegens buitenspel afgekeurd. Geen 1-1 dus, maar wel 0-2. In de daaropvolgende fase kopte Ante Budimir zijn team op een dubbele voorsprong.

Jan Breydel ontploft

Igor Thiago brak de ban bij Club Brugge. Hij zette met de 1-2 de ommekeer in. © Belga

Brugge moest nu voluit in de aanval maar Osasuna, vorig seizoen zevende in La Liga en verliezend bekerfinalist, toonde zich een taaie opponent. Pas in de 73e minuut kon Club de code van de roodhemden kraken. Na een hoekschop van De Cuyper kopte Thiago, tot dan ongelukkig in de afwerking, de 1-2 tegen de netten.

Twee minuten later ontplofte Jan Breydel helemaal. Osasuna kreeg de bal achterin niet weg en Skov Olsen knalde in de draai de gelijkmaker tegen de netten.

De bezoekers moesten in de slotfase op zoek naar een derde treffer om verlengingen uit de brand te slepen. Maar Club hield het hoofd koel en had zelf pech toen Thiago de paal raakte. De laatste kans was voor Oroz die maar net naast trapte. “Eviva Espana” klonk het na het laatste fluitsignaal op de tribunes van een feestend Jan Breydel na alweer een succesvolle Europese avond.