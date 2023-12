Club Brugge stoot als leider door naar knock-outfase van Conference League na verdiende zege tegen Bodo/Glimt

Club Brugge heeft zich donderdagavond tot groepswinnaar gekroond in poule D van de Conference League. Blauw-zwart haalde het op de slotspeeldag van de groepsfase met 3-1 van Bodo/Glimt in een onderling duel om de leidersplaats. De groepswinst bespaart de Bruggelingen een – mogelijks lastige – barrageronde. Als leider stoten ze rechtstreeks door naar de achtste finales.

Club-coach Ronny Deila koos tegen de Noorse kampioen opnieuw voor Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa op de flanken. Een beslissing die goed uitdraaide, want op een korte studieronde na was Club Brugge met zijn vele aanvallende acties baas in het Jan Breydelstadion. Uitgerekend het tweetal brak de wedstrijd open. Skov Olsen bracht de bal halverwege de eerste helft tot bij Nusa (26.), die Club met een knappe knal in het dak van het doel verdiend op voorsprong zette. Thiago leek Club met een dubbele bonus de kleedkamers in te sturen, maar zijn doelpunt ging niet door wegens buitenspel.

Goeie reactie na opdoffer

Uit het niets kwam Bodo terug in de wedstrijd. De Griekse scheidsrechter Papapetrou floot aanvankelijk voor een vrijschop na een fout van Brandon Mechele op de rand van de zestien, maar wees vervolgens naar de stip op advies van de VAR. Amahl Pellegrino (57.) zette de elfmeter feilloos om, maar Club kwam de opdoffer vrijwel meteen te boven. Na een goede combinatie werkte Thiago (58.), die dit keer geen buitenspel stond, een goede voorzet van Maxim De Cuyper tegen de touwen. In het slot maakte Mechele (89.) zijn penaltyfout nog goed. Met de kop legde hij de 3-1 eindstand vast.