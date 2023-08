Club Brugge stelt zijn nieuwe stadionplannen voor aan 270 buurtbewoners

In de loop van de maand september zal Club Brugge een nieuwe aanvraag indienen om van de Vlaamse Regering een omgevingsvergunning te krijgen voor de bouw van een nieuw voetbalstadion op de Jan Breydel-site in Sint-Andries. 270 buurtbewoners hadden zich dinsdag ingeschreven voor een infomarkt, om de nieuwe plannen te bestuderen. Hun reacties op de gewijzigde plannen zijn verdeeld.

Club Brugge heeft zijn huiswerk herschreven. De gewijzigde plannen zijn een antwoord op de kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die na klacht van buurtbewoners de vorige omgevingsvergunning schrapte. Maandagavond al maakte de Brugse gemeenteraad deels de weg vrij voor Blauw-Zwart door haar stedenbouwkundige verordening te wijzigen.

Parkeren

Eerder dit jaar had de Raad gesteld dat de plannen van Club Brugge in tegenstrijd waren met die verordening, die bepaalde dat grote projecten moeten voorzien voor voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Het betekende concreet dat Blauw-Zwart in een stadion met 40.000 zitjes op de eigen site voor 17.000 parkeerplaatsen zou moeten zorgen. Een nachtmerrie voor de buurt. De Plannen van Club vermelden amper 3.000 parkeerplaatsen aan het nieuwe stadion. Op voorstel van sport- en urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) werden de vier woorden ‘parkeren op eigen terrein’ geschrapt uit de verordening.

Het tweede punt van kritiek, waardoor de Raad de omgevingsvergunning schorste, was de discussie over hoeveel supporters er met de auto naar het stadion komen. De advocaat van de malcontente buurtbewoners had een gemiddelde van 2,2 passagiers als maatstaf genomen, Club had het in haar eerste plannen over 2,8 passagiers. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen had Blauw-Zwart de cijfers van de tegenpartij onvoldoende met argumenten betwist.

Randparkings

In de nieuwe plannen is nu sprake van 2,2 passagiers per auto. Maar Club maakt zich sterk dat haar mobiliteitsplan sluitend is en dat de tien voorziene randparkings, vanwaar supporters met shuttlebusjes naar het stadion zullen gevoerd worden, meer dan voldoende plaats bieden.

Blauw-Zwart voorziet de volgende randparkings: het bedrijf CNH in Zedelgem, businesspark O’Forty in Oostkamp, Bombardier, de Vaartdijkstraat, het station, ‘t Zand, het Waggelwater, AZ Sint-Jan, B-Park en de Koestraat. In totaal gaat het om meer dan 7.000 plaatsen, Club is ervan overtuigd dat er zelfs op shoppingdagen of toeristische topdagen voldoende parkeerplaatsen zijn op die tien locaties.

Blauwe zone

De mobiliteitsstudie heeft het over een ‘modal split’. Prognoses stellen dat 700 fans die te voet naar het nieuwe stadion zullen komen, 4.400 met de fiets, 2.800 met de bus. De rest maakt gebruik van 1.100 supportersbussen en eigen gemotoriseerd vervoer. Om wildparkeren te vermijden, is de Stad Brugge bereid om een blauwe zone in te stellen op wedstrijddagen: langer dan één uur parkeren zal niet toegelaten worden, tenzij je buurtbewoner bent. Die kunnen trouwens met codes bezoekers uitnodigen. De perimeter voor de blauwe zone wordt het vierkant begrensd door de Legeweg, de Expresweg, Vogelzang en de Grote Moerstraat.

Joost en Nathalie Desplenter bestuderen de plannen. © Davy Coghe

Club Brugge hoopt dat de Vlaamse Regering voor het einde van het jaar een omgevingsvergunning verstrekt. Nadien is het afwachten of er opnieuw buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekken. Vorige keer was er pas anderhalf jaar later een arrest. Blauw-Zwart rekent erop over drie voetbalseizoenen in een nieuw stadion te kunnen spelen. Want bouwen zelf duurt ook anderhalf jaar.

Reacties

Hoe reageren de buurtbewoners? Verdeeld! Een man die liever anoniem blijft heeft vragen over het systeem van randparkings en shuttlebusjes, waarvan de prijs zal verrekend worden in de abonnementen: “Wie wil er nu zijn auto kwijt op 4 km van het stadion? Dat is trouwens te groot voor de buurt, het wordt een olifant midden in een woongebied. Maar ja, de politiek heeft toch al beslist.”

Marie-Christine Pfaff, verre familie van Jean-Marie, en haar man: “We krijgen er een mooi park bij.” © Davy Coghe

Joost en Natalie Desplenter zijn enthousiast: “We gaan elke thuismatch met ons gezin kijken, het huidig stadion is niet meer veilig. Hoog tijd dat er een nieuwe tempel komt. Met minder hinder voor de buurt, dank zij de randparkings, én met nog meer ambiance!”

Zappen

Marie-Christine Pfaff, verre familie van Jean-Marie, woont sinds 1989 in de Olympialaan: “Ik ga nooit naar ‘t voetbal, maar miserie hebben we nog niet gehad. Sedert de tegenstanders via de andere zijde het stadion moeten betreden, zijn er geen problemen meer. Nu krijgen we er nog een mooi stadspark bij. Het lawaai? We kijken tv tijdens voetbalwedstrijden. Als Club een doelpunt scoort zetten we de klank wat luider en zappen naar een ander kanaal….”