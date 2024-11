Club Brugge stelt zege tegen Dender pas in slot veilig

Landskampioen Club Brugge heeft zaterdag zijn terugronde in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een 4-1-zege tegen Dender. Club kwam na een kwartier spelen op achterstand, maar stelde nadien orde op zaken.

Na een kansarm openingskwartier was de eerste goede mogelijkheid voor Dender meteen prijs. Scheidler legde een voorzet van Ferraro enig mooi opzij voor Kvet (15.), die de bal maar binnen te duwen had. Club keerde de scheve situatie echter vrij snel terug om. Ferran Jutgla (23.) zorgde na een knappe één-twee met Skov Olsen voor de gelijkmaker, de Deense winger (32.) zette enkele minuten later zelf de 2-1 op het bord met een verrassend schot buiten het bereik van doelman Verrips. Op slag van rust mocht ook Mignolet zich onderscheiden met een goeie save op een kopbal van Scheidler. Aan de overkant spatte een poging van Tzolis nog uiteen op de paal.

In de tweede helft haalde Club Brugge zijn voet van het gaspedaal, met weinig kansen tot gevolg. Invaller Kyriani Sabbe probeerde het eens vanop de rand van de zestien, maar de poging van het Brugse jeugdproduct zoefde naast de kooi van doelman Devriendt, die vlak na de pauze de geblesseerde Verrips moest vervangen. Blauw-zwart controleerde de partij maar werd iets voor het openingskwartier even wakker geschud door een kopbal van Rodes over het doel van Mignolet. In het slot van de partij stelde invaller Talbi (89. en 90.+1) de zege met twee treffers alsnog helemaal veilig voor blauw-zwart.

Club Brugge (31 ptn) blijft door de overwinning in het spoor van leider Racing Genk (34 ptn), dat het morgen/zondag (13u30) nog opneemt tegen STVV. Dender is tiende met achttien punten.