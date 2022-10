Club Brugge stelt Tom Caluwé (KV Mechelen) aan als nieuwe sports manager

Club Brugge versterkt zijn sportieve werking met Tom Caluwé. Hij wordt bij de landskampioen de nieuwe sports manager. De 44-jarige ex-voetballer verlaat KV Mechelen waar hij sinds 2019 sportief directeur was. Daarvoor was hij er vijf jaar assistent-trainer.

Club stelt donderdag dat Caluwé de dagelijkse leiding van het sportieve departement op zich zal nemen samen met Sports Coördinator Maarten Dedobbeleer.

Op de website van KV Mechelen geeft Caluwé uitleg bij zijn beslissing. “Ik heb hier een geweldige tijd beleefd. Er was eerder interesse van enkele clubs, maar die heb ik steeds afgehouden omdat ik hier goed zat. Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren”, opent de voormalige middenvelder, die voor onder meer KV Mechelen, STVV en de Nederlandse ploegen Willem II en FC Utrecht speelde.

“Club Brugge is een topploeg van een ander kaliber. Er wacht me daar een bijzonder mooie uitdaging. Voor ik er start wil ik iedereen bedanken voor de professionele én plezierige samenwerking: alle medewerkers, staf, spelers, directie en natuurlijk onze supporters”, besluit hij.

KV Mechelen heeft nog geen opvolger aangeduid voor Caluwé. CEO Frank Lagast toont begrip voor zijn keuze. “Tom heeft de afgelopen jaren een geweldig parcours afgelegd en zorgde voor een kwaliteitsvolle spelersgroep met mooie resultaten. Hij werd niet voor niets verkozen tot sportief directeur van het jaar”, klinkt het. “Zelf ken ik Tom al meer dan 25 jaar. We zien hem met pijn in het hart vertrekken, ook al is het naar een club met mogelijkheden die geen enkele ander team in België heeft. We respecteren zijn keuze, wensen hem veel succes en weten dat hij KV Mechelen in zijn hart blijft dragen.”