Club Brugge start Europese campagne tegen Aarhus: “Ze spelen zoals Cercle, met veel druk”

Club Brugge start donderdag zijn seizoen met de thuismatch tegen het Deense Aarhus. In de tweede voorronde van de Conference League verwacht coach Ronny Deila een te duchten tegenstander.

Het Deense Aarhus is volgens Deila niet te onderschatten. “Dit is een hardwerkende ploeg en ze zijn goed georganiseerd”, klinkt het woensdag tijdens het persmoment. De speelstijl van de Denen vergelijkt Deila met die van Cercle Brugge. “Ze spelen een beetje op dezelfde manier, met veel druk. Al kunnen ze natuurlijk ook met minder druk gaan spelen. We verwachten geen gemakkelijke wedstrijd, maar we willen winnen.”

“Nog geen 100 procent”

Daar is Club Brugge naar eigen zeggen op voorbereid, ondanks de recente nederlaag tegen AZ. “Wij zijn klaar, maar we zijn nog geen 100 procent. We moeten beseffen van waar we komen, na een moeilijk seizoen. Ik zag dat de spelers georganiseerd en gefocust waren. Iedereen voerde zijn taak voor de volle 100 procent uit. We spelen nog maar enkele weken samen. We zetten elke dag stappen en we moeten verbeteren, maar we voelen ons goed voorbereid.”

Donderdag zal Roman Yaremchuk hoogstwaarschijnlijk niet aantreden. De Oekraïner trainde vandaag, woensdag, niet mee. “Hij heeft last van zijn knie”, klonk het bij Deila. Nusa is intussen wel helemaal fit.