Club Brugge start Europees seizoen in Denemarken

Club Brugge kent zijn eerste Europese tegenstander van het nieuwe seizoen. In de tweede van vier voorrondes op weg naar de groepsfase van de Conference League, moet blauw-zwart voorbij het Deense AGF Aarhus

Door de vierde plaats van afgelopen seizoen kan Club Brugge dit seizoen niet rekenen op de groepsfase (én de vetpotten) van de Champions League. Wel moet het zich via de voorrondes proberen te kwalificeren voor de groepsfase van de Conference League. Blauw-zwart stroomt daarbij in in de tweede van vier voorrondes. Club was wel reekshoofd bij de loting en kon zo uitgeloot worden tegen de winnaars van de duels tussen KA Akureyri – Connah’s Quay Nomads, Vikingur – Inter Club d’Escaldes, FC Haka Valkeakoski – Crusaders FC of tegen Hammarby Fotboll en AGF Aarhus.

Uiteindelijk kwam in het Zwitserse Nyon een duel tegen AGF Aarhus uit de bus. Aarhus eindigde vorig seizoen derde in de Deense hoogste klasse na FC Nordsjælland en kampioen FC Kopenhagen. De heenmatch gaat door op 27 juli, de terugmatch op 3 augustus. Club Brugge speelt eerst thuis.