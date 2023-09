Club Brugge stalt Roman Yaremchuk bij Valencia

Club Brugge leent Roman Yaremchuk (27) uit aan Valencia. Dat heeft blauw-zwart vrijdag bekendgemaakt.

De Oekraïense aanvaller kwam in de zomer van 2022 voor 16 miljoen euro over van Benfica, tot voor kort de duurste aankoop die een Belgische club ooit deed. Yaremchuk slaagde er echter niet in zijn prijskaartje te rechtvaardigen. Hij kon zich nooit echt doorzetten. In 32 wedstrijden voor de Bruggelingen scoorde Yaremchuk slechts zes keer. Met Thiago en Jutglà voor hem in de pikorde centraal voorin leek hij opnieuw weinig speelgelegenheid te krijgen. Bij Valencia hoopt Yaremchuk zijn carrière te herlanceren.

Van 2017 tot 2021 was Yaremchuk al in ons land actief. In die periode maakte hij 61 doelpunten en deelde hij 18 assists uit in 152 wedstrijden voor AA Gent. Gent plukte hem voor 2 miljoen euro weg bij zijn jeugdclub Dynamo Kiev en liet hem in de zomer van 2021 voor 17 miljoen euro naar Benfica vertrekken. Daar kwam hij in 48 wedstrijden negen keer tot scoren.