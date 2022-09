Club Brugge stalt overbodige Jack Hendry bij Cremonese

Club Brugge verhuurt verdediger Jack Hendry voor de rest van het seizoen aan Cremonese. De Italiaanse promovendus, die eerder deze transferperiode Cyriel Dessers wegkocht bij Racing Genk, bedong ook een aankoopoptie.

De 27-jarige Schot maakte vorige zomer de overstap van Oostende naar Club Brugge. In zijn eerste maanden in het Jan Breydelstadion maakte hij indruk, maar in de terugronde verloor hij zijn basisplaats. Dit seizoen kwam hij nog maar één keer in actie voor blauw-zwart. Hendry klokt uiteindelijk af op 33 wedstrijden voor Club Brugge.

Hendry kreeg zijn jeugdopleiding bij Celtic en brak er ook door in het eerste elftal. Verder speelde hij in Engeland voor Wigan, Shrewsbury Town en MK Dons en in Australië voor Melbourne City.

Cremonese miste zijn start in de Serie A volledig en bengelt na vier nederlagen in evenveel duels helemaal onderaan.