Club Brugge stalt Cisse Sandra bij Excelsior in Eredivisie

Club Brugge verhuurt Cisse Sandra voor de rest van het seizoen aan de Nederlandse eersteklasser Excelsior. Beide clubs bereikten dinsdag een akkoord over de tijdelijke overgang. De negentienjarige middenvelder wil in Rotterdam zo veel mogelijk minuten maken en zichzelf verder ontwikkelen.

Zwevegemnaar Cisse Sandra zat sinds de winter van 2021 in de Brugse A-kern en maakte in juli van dat jaar zijn officiële debuut voor blauw-zwart in de Supercup tegen Genk. Intussen zit hij aan 25 officiële duels voor Club Brugge, waarin hij twee keer scoorde. Hij deed ook ervaring op in de Champions League.

De concurrentie bij Club is echter groot en daarom volgt dit seizoen een uitleenbeurt aan Excelsior. Zaterdag was Sandra al aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2). “Ik heb daar een heel positief gevoel aan overgehouden”, zei hij op de website van de Nederlandse eersteklasser.

“Ik zag veel kwaliteit, toch tegen een tegenstander als Ajax. Mooi dat ze het resultaat hebben vastgehouden, al werd het naar het einde toe fysiek iets lastiger. Ik was ook blij met de sfeer die in het stadion hing. Echt een gezellige en familiare sfeer. Ik kijk ernaar uit om hier zelf te spelen.”

Speelminuten

“Ik heb speelminuten nodig en Excelsior biedt mij een goed podium aan om mezelf te tonen”, ging hij verder.

“Na de gesprekken die ik heb gevoerd, voelde ik me direct heel goed hier. De trainer vertelde over de speelstijl, wat ze verwachten van spelers en hoe ze mij daarin zien. Ze vinden mij daar goed bij passen en daardoor was ik snel overtuigd. De wedstrijd tegen Ajax versterkte het goede gevoel over de club. Gevoel is voor mij belangrijk.”

Excelsior staat na twee speeldagen in de Eredivisie op de zesde plaats met vier punten.