Club Brugge springt naar derde plaats na demonstratie tegen Charleroi

Club Brugge heeft zaterdag een 1-4 zege geboekt op het veld van Charleroi. Brandon Mechele (12.), Casper Nielsen (22.) en Igor Thiago (34.) zorgden voor een 0-3 voorsprong bij de rust. Na de pauze pikte Thiago (54.) nog een doelpunt mee. Antoine Bernier (90.+4) liet de eerredder optekenen.

De Carolo’s keken al in de eerste helft tegen een 0-3 achterstand aan. Na een verre inworp van Meijer kwam de bal bij Mechele terecht. De verdediger knalde die in de verste hoek binnen. Nielsen werd vervolgens het straatje ingestuurd door Vanaken. De Deen verschalkte Charleroi-doelman Patron en kreeg zijn doelpunt toegekend na een lange VAR-interventie vanwege mogelijk buitenspel. En de lijdensweg van Charleroi was nog niet voorbij. Skov Olsen zette voor, via Van Cleemput kwam de bal bij Thiago. De Braziliaan duwde de 0-3 tegen de touwen.

In de 54e minuut mocht Thiago zijn 15e competitiedoelpunt van het seizoen vieren, op aangeven van Skov Olsen. Voor Charleroi reageerde Heymans, maar zijn schot stierf op de paal. De Henegouwers werden in de blessuretijd toch beloond voor hun inzet, Bernier trof van dichtbij raak.

Met 40 punten wipt Club Brugge naar de derde plaats over AA Gent (39 ptn), dat 2-2 gelijkspeelde tegen Westerlo. Charleroi is twaalfde met 21 punten. De nummers 13 tot en met 16 spelen op het einde van het seizoen de Relegation Play-offs.