Club Brugge speelt in derde voorronde Conference League tegen het IJslandse KA Akureyri

Club Brugge kent zijn tegenstander in de derde en voorlaatste voorronde van de Conference League. Het IJslandse KA Akureyri heeft zich ten koste van het Ierse Dundalk donderdagavond gekwalificeerd. De IJslanders bleven in Ierland steken op een 2-2 gelijkspel, maar hadden de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen.

KA Akureyri werd vorig jaar (en vorig seizoen) tweede in de IJslandse competitie, op tien punten van kampioen Breidablik. In de eerste voorronde van de Conference League versloegen ze het Welshe Connahs met twee keer 2-0. Momenteel staat KA zevende in de nationale competitie, op 23 punten van leider Vikingur Reykjavik.