Club Brugge speelt gelijk op Union ondanks dubbele voorsprong

Club Brugge heeft op het veld van Union twee dure punten laten liggen. Het liep vrij snel tot 0-2 uit tegen een tienkoppig Union maar moest uiteindelijk wel vrede nemen met een gelijkspel. Vroege goals van Skov Olsen en Vanaken werden uitgewist door kopbalgoals van Burgess en Nieuwkoop.

Carl Hoefkens koos verrassend genoeg voor een ander systeem. Geen koningskoppel Jutgla en Sowah vooraan maar een 4-3-3 met Jutgla in de spits, Skov Olsen en Buchanan waren de flankaanvallers van dienst. Achterin geen Sylla, die zijn eerste speeldag schorsing uitzit. Boyata was zijn logische vervanger.

Snelle openingstreffer

Wie nog last minute een drankje had gehaald, zal de openingsgoal gemist hebben. Na welgeteld 29 seconden stond de Brugse voorsprong al op het bord toen Skov Olsen van dichtbij snoeihard Moris vloerde. Op het kwartier leek het al over en uit.

Na een VAR-interventie werd Union tot tien herleid na een trekfout van Adingra met daarbovenop nog een strafschop. Een numerieke meerderheid en een elfmetergoal van Vanaken zag het ernaar uit dat de partij al was afgelopen nog voor die goed en wel begonnen was. Union was van slag en holde achter een ongrijpbare bal aan.

Zuur puntenverlies

Voetballend kwamen de Brusselaars er niet aan te pas dus moest het gebeuren op een stilstaande fase. Burgess kopte een hoekschop voorbij Mignolet en daar was plots de aansluitingstreffer. Opvallende statistiek: vorig seizoen slaagde Union er in vier confrontaties geen enkele keer in om Mignolet te kloppen. Die treffer gaf het thuispubliek vleugels en even leek het of Club met een man minder speelde. Een afgeweken voorzet belandde op de paal en Mignolet moest zijn troepen tot kalmte aanmanen.

De tweede helft had heel wat minder om het lijf, Club Brugge creëerde zelf te weinig en Union wachtte geduldig op die ene mogelijkheid. Die kwam er tien minuten voor tijd en Nieuwkoop knikte de 2-2 tegen de touwen. Een mokerslag voor Blauw-Zwart na een dubbele voorsprong met een mannetje meer.

