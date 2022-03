Club Brugge smeert Seraing een forfaitscore aan

Club Brugge heeft de bekerkater van woensdag doorgespoeld met een klinkende overwinning op het veld van Seraing. Met drie treffers voor de rust lag de partij erg snel in een definitieve plooi. Skov Olsen trof twee keer raak en ook Rits voegde zijn naam toe aan het scoreblad. De ingevallen Dost en nogmaals Skov Olsen zorgden voor de forfaitscore.

Schreuder behield het vertrouwen in de elf die deze week een fameuze bekerkater overhielden aan de passage van AA Gent. Verrassend genoeg dus met De Ketelaere op de bank, hoewel die de afgelopen dagen volledig meetrainde met de groep. Vormer moest overigens ziek afhaken.

Een klein veld, een defensief ingestelde tegenstander. Omstandigheden waarin een vroege treffer een hoop frustraties kunnen vermijden. Die treffer kwam er na nauwelijks drie minuten spelen. Op assist van Rits knalde Skov Olsen vanuit de rechthoek voorbij Dietsch.

Drie goals in een helft

Net zoals vorige week tegen Antwerp stond de Deense wintertransfer dus op het scoreblad en net voor de rust voegde hij daar nog eentje aan toe. Tussenin had Rits al voor de 0-2 gezorgd. U merkt het, Brugge kende een erg rustige zaterdagavond op Seraing.

Drie goals in één helft en dat kon gerust nog hoger zijn uitgevallen, ware het niet dat er wat nonchalance in de afwerking kroop bij zowel Lang als Buchanan. Tot overmaat van ramp werd Cachbach nog voor de koffiepauze van het veld gestuurd na een late tackle op Odoi.

Weer Skov Olsen

Odoi werd al vroeg in de tweede helft gewisseld. De verdedigende middenvelder had namelijk al een gele kaart achter zijn naam staan en Schreuder wilde hetzelfde scenario als woensdag vermijden. De jonge West-Vlaming Sandra kreeg zo 35 minuten om zich nog eens te tonen tussen de grote jongens.

Wat later mochten ook Dost en De Ketelaere opdraven. De reactie van Lang bij zijn wissel was opvallend, met een gezicht op onweer liep hij onmiddellijk de kleedkamers in. De Nederlander speelt al een tijdje onder zijn niveau, zijn laatste goal dateert al van eind december.

Zijn landgenoot Dost voegde wel nog een goal aan zijn conto toe. De ingevallen spits was zichtbaar tevreden dat hij nog eens een doelpuntje kon meepikken. Het slotwoord was voor Skov Olsen, de man van de wedstrijd legde de 0-5 eindstand vast.