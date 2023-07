Club Brugge raakt op eerste speeldag Jupiler Pro League niet voorbij KV Mechelen

Club Brugge is het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League begonnen met een halve misstap. Blauw-zwart bleef zondagavond voor eigen publiek steken op een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen.

De Brugse coach Ronny Deila opteerde tegen Malinwa voor deze elf die eerder deze week vlot wonnen van Aarhus in de voorronde van de Conference League. Bij KV Mechelen voerde trainer Defour achterin twee wijzigingen door in vergelijking met het team dat de Supercup (nipt) verloor van Antwerp. Bolingoli en Foulon namen de plaats in van Loiseaux en Van Hoorenbeeck.

Club had halfweg de eerste periode pech toen een schot van Onyedika tegen de paal uiteenspatte. Net daarvoor was Skov Olsen geblesseerd uitgevallen. Het doelpunt viel in de 38e minuut aan de overzijde. Rob Schoofs trapte een vrijschop listig voorbij een verraste Mignolet.

Trekfout

De thuisploeg moest in de tweede helft vol aan de bak en iets voorbij het uur hadden de Bruggelingen de gelijkmaker beet. Igor Thiago zette een elfmeter om nadat de bal op de stip ging op aangeven van de VAR. Die zag een trektfout op de Braziliaan.

Mechelen moest even bekomen maar kreeg zelf in de 75e minuut een uitgelezen kans om weer op voorsprong te komen. Lauberbach mocht op de counter alleen op het Brugse doel af maar trapte het leer oog in oog met Mignolet naast. Blauw-zwart ontsnapte maar moest even later wel met tien verder na een tweede geel voor Maxim De Cuyper.

In de slotfase bleven uitgespeelde kansen uit, al toonde Lauberbach zich diep in blessuretijd nog gevaarlijk met een schot in het zijnet.

Na de zeges van titelconcurrenten Antwerp, Genk, Union en Gent moet Club Brugge dus al meteen achtervolgen in het klassement.