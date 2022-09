Club Brugge ploeg van ’t stad na klinkende overwinning

Brugge kleurt blauw en zwart. Na een 1 op 6 tegen de Vereniging vorig seizoen, was Club Brugge dit keer wel bij de les. Het was wachten tot net voor rust op de openingstreffer van Skov Olsen. Een own goal van Marcelin, een treffer van Nielsen en een afgeweken schot van debutant Yaremchuk zorgden voor duidelijke 4-0 cijfers.

Een kleine week voor de start van de Champions League hield Hoefkens vast aan zijn beproefde elftal. Voor de vierde opeenvolgende week kregen dezelfde elf namen de voorkeur, nieuwkomers Boyata, Onyedika en Yaremchuk dus op de bank.

Bij Cercle wisselde Thalhammer wel op twee plaatsen. Francis en Monaco-huurling Marcelin waren er bij vanaf de aftrap. Het debuut van die laatstgenoemde was bijna van korte duur. Na acht minuten ging hij driest in op Nielsen en mocht hij tevreden zijn met slechts een gele kaart.

Een mooi moment in de zestiende minuut, toen de supporters van de Vereniging een spandoek ontvouwden voor Miguel Van Damme en ook de thuisaanhang mee applaudisseerde.

Opener Skov Olsen

Cercle koos er andermaal voor om hoog druk te zetten en dwong zo Mignolet om vaak lang te trappen, iets wat hij niet gewoon is in de Belgische competitie. Brugge vond lange tijd geen oplossing om die pressing te omzeilen en Mignolet had er zelfs een kleine discussie over met zijn coach.

Inzet en strijd was natuurlijk te verwachten in een derby, een kansenrijke eerste helft leverde het echter niet op. Op slag van rust kwam Club Brugge toch op een diefje op voorsprong. Jutgla speelde Skov Olsen knap vrij en de Deen toonde nog maar eens zijn schitterende afwerkingscapaciteiten.

Domper voor de Vereniging die nochtans de evenknie waren. Ook de thuisploeg kreeg een domper te verwerken toen Mata uitviel met een enkelblessure, dat wordt puzzelen tegen Leverkusen.

Debuut en goal Yaremchuk

Na de rust kreeg Denkey de uitgelezen kans om de score terug in evenwicht te brengen toen Sylla zich verslikte in de bal. Het schot van Denkey schampte echter de paal. Vanaf toen nam Club Brugge over en dat werd omgezet in doelpunten.

Marcelin versloeg zijn eigen doelman toen hij een voorzet van Skov Olsen binnengleed. Daarna zorgde Nielsen voor de bevrijdende 3-0 na knap voorbereidend werk van de ingevallen Nusa. Hoefkens wist dat de schaapjes op het droge waren na de dubbele voorsprong en hij haalde Jutgla en Skov Olsen naar de kant, met de Champions Leaguepartij van woensdag in zijn achterhoofd. Nusa en de debuterende Yaremchuk kwamen erin.

Het was de recordtransfer die met een afgeschampt schot de 4-0 eindstand vastlegde. Club Brugge nestelt zich zo op een tweede plaats terwijl Cercle met een 5 op 27 al vroeg op het seizoen in een netelige situatie terechtkomt.