Club Brugge pas na verlengingen voorbij Patro Eisden: Noa Lang zorgt voor de bevrijdende treffer

Een draak van een wedstrijd, voetballend terug ondermaats en Mignolet die tot twee keer toe moest voorkomen dat Club Brugge gewipt werd door een ploeg uit de amateurklasse. Pas in de verlengingen kwam de bevrijdende treffer van Noa Lang. Club Brugge gekwalificeerd, maar daarmee is ook alles gezegd.

Een bekeropdracht op het veld van een kleine maar erg gemotiveerde ploeg, altijd een gevaarlijke opdracht. Hoefkens besefte het gevaar en koos voor een erg sterke veldbezetting, geen plaats dus voor Club NXT-spelers zoals een Sandra, Audoor of Mbamba. Het type spelers dat de voorgaande jaren wel altijd een kans kreeg in de eerste bekerrondes. Ook geen Lammens in doel, Mignolet is zelfs tegen een ploeg uit eerste amateur onmisbaar en dat zou in de tweede helft alweer blijken.

Gratis pintjes

De coach van die amateurclub is geen onbekende, Stijn Stijnen verdedigde zelf jarenlang het doel van Blauw-Zwart en kwam met een opmerkelijke geste naar de bezoekende fans toe: zij mochten de hele wedstrijd lang op zijn kosten drinken. Hopelijk konden die gratis pintjes wat troost en soelaas brengen, want het spelbeeld was weer erg pover. Heel veel balbezit, te verwachten natuurlijk maar geen uitgespeelde kansen. De grootste mogelijkheid in de eerste helft kwam zelfs op naam van de thuisploeg. Mignolet moest in twee tijden redden na een stilstaande fase. De landskampioen kon daar enkel twee halve kansjes van Larin tegenover stellen. De Canadees kreeg nog eens speelgelegenheid, maar overtuigde niet.

Lang in de verlengingen

Club Brugge begon de tweede helft met iets meer drang naar voren, maar alweer wrong het schoentje bij het creëren van kansen. Larin trapte de grootste mogelijkheid voorlangs. Op het uur kwam Vanaken tussen de lijnen. De kapitein kon wel eens wat rust gebruiken, maar was toch noodzakelijk om mee te knokken. De partij werd met de minuut grimmiger en bitsiger met een paar gele kaarten bij de thuisploeg die best wel een ander kleurtje verdienden. Geen VAR echter tot aan de kwartfinales, dus geen assistentie voor de scheidsrechter. Brugge hoopte de klus binnen de 90 minuten te klaren, maar mocht uiteindelijk Mignolet dankbaar zijn dat het überhaupt verlengingen werden. Twee knappe reddingen van hem in de slotfase voorkwamen een blamage. Patro Eisden hoopte op strafschoppen, maar dankzij Noa Lang kwam het zo ver niet. Net voor het einde van de eerste verlenging scoorde hij na een slimme doorsteekbal van Vanaken. In de tweede verlenging deed Lang dat kunstje nog eens over en maakte er nog 0-2 van. Alweer geen overtuigende prestatie van Club Brugge, maar ze bekeren wel een ronde verder.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Meijer, Mechele, Odoi, Lang, Onyedika, Nielsen (120’ Audoor), Buchanan (91’ Sobol), Nusa (84’ Sandra), Sowah (66’ Vanaken), Larin.

Gele kaarten: 29’ Onyedika, 64’ Bounou, 69’ Vanaken, 71’ Gueroui, 74’ Sam, 94’ Dijkhuizen.

Doelpunten: 104’ 0-1 Lang, 118’ 0-2 Lang.