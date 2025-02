Club Brugge pakt zuinige overwinning tegen OH Leuven

Club Brugge heeft zaterdag op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven. De landskampioen won met 1-0, dankzij een goal van Gustaf Nilsson (31.). Thibaud Verlinden werd de antiheld. Hij pakte rood bij zijn debuut voor OH Leuven. In de tussenstand nadert blauw-zwart, met 51 punten, voorlopig tot op drie punten van leider Racing Genk (54 ptn). De Limburgers ontvangen later op de avond nog Cercle Brugge (om 20u45). OH Leuven telt als tiende 29 punten.

Club-coach Nicky Hayen koos vooraf met Sabbe, Spileers, Vetlesen, Vermant en Nilsson voor enkele nieuwe namen in de basis. De thuiswedstrijd in de play-offs van de Champions League, woensdag tegen Atalanta, zat duidelijk al in het achterhoofd. Bij OH Leuven was er een eerste basisplek voor nieuwkomer Verlinden.

Club Brugge kreeg van bij de aftrap het initiatief. Leuven was duidelijk gekomen om te verdedigen en blauw-zwart zocht naar openingen in het bezoekende blok. Het was wachten tot een halfuur voor de eerste grote kans en die was meteen raak. De Cuyper haalde de achterlijn op links en vond voor doel Nilsson, die overhoeks binnenkopte, 1-0. Club haalde vervolgens zijn voet van het gaspedaal.

Na rust kwam OH Leuven met hernieuwde moed uit de kleedkamers. De bezoekers gingen iets meer naar voren spelen, maar lang duurde het veranderde spelbeeld niet. Na acht minuten in de tweede periode plantte Verlinden zijn voet hard op die van Tzolis. De nieuweling van OH Leuven was duidelijk te laat en kreeg op aangeven van de VAR het rood karton onder de neus geschoven. Met een man minder konden de bezoekers Club niet meer in verlegenheid brengen. Eindstand: 1-0.