Club Brugge pakt punt tegen Juventus, plaats in top 24 van Champions League nagenoeg zeker

Club Brugge heeft dinsdagavond op de zevende en voorlaatste speeldag van de competitiefase van de Champions League een punt gehaald tegen Juventus. De wedstrijd in een barkoud maar kolkend Jan Breydelstadion eindigde op 0-0. Met nog één speeldag voor de boeg telt blauw-zwart in de tussenstand elf punten, wat Club haast zeker een ticket voor de knock-outfase (top 24) oplevert.

De Club-fans gaven gehoor aan de oproep van coach Nicky Hayen en maakten van lang voor de aftrap van het Jan Breydelstadion een heksenketel. Dit gaf de thuisploeg, die op de zege mikte, vleugels en Ferran Jutgla trapte al na enkele minuten ongevaarlijk naast. Juventus nam snel de controle over. De Italianen, waar winger Samuel Mbangula (die bij de jeugd van Club voetbalde) in de basis startte, hadden veruit het meeste balbezit, maar deden daar niets mee. Ook aan de overkant lukte het blauw-zwart, ondanks de blijvende aanmoedigingen die van de tribunes rolden, niet om dreigend te zijn. De brilscore halfweg was logisch.

Club was dadelijk na de rust gevaarlijk, maar Jutgla kon slecht Italiaans uitverdedigen niet afstraffen. Meteen naar de overkant, waar Mbangula met een versnelling Kyriani Sabbe te kijk zette en gevaarlijk voorzette. Gelukkig voor Club trapte Nicolas Gonzalez op de bal en weg kans. De wedstrijd bleef in evenwicht. Teun Koopmeiners kopte onzuiver voor het team uit Turijn, invaller Gustaf Nilsson pegelde de bal spectaculair over. In het laatste kwartier voerde ‘Juve’ de druk licht op: Simon Mignolet weerde een schot van Manuel Locatelli. Op een tegenaanval van de thuisploeg kon Chemsdine Talbi net niet gevaarlijk zijn. In de absolute slotfase bleef groot doelgevaar uit.

“We zijn geduldig geweest en niet in het mes gelopen zoals Juventus dat gehoopt had”, zei de Brugse T1. “Juventus speelt de bal rond tot je er als tegenstander genoeg van hebt en je in de val trapt. Dat hebben we niet gedaan. We zijn volwassen met hun spel omgegaan en hebben onze job goed gedaan.”

“Zolang het niet mathematisch zeker is, moet je afwachten”, aldus de Limburger, die weigert om zich al rijk te rekenen. “99 procent zekerheid is geen 100 procent. We gaan er dus nog helemaal voor gaan. Maar eerst verleggen we de focus naar de wedstrijd van komend weekend tegen KV Kortrijk.”