Club Brugge pakt op de valreep punt in Sint-Truiden

Club Brugge heeft tussen zijn twee Europese opdrachten tegen Atalanta door puntenverlies geleden in de eigen competitie. De landskampioen speelde zaterdagavond op speeldag 26 in de Jupiler Pro League 2-2 gelijk in Sint-Truiden. Christos Tzolis maakte in de toegevoegde tijd gelijk voor de kampioen.

De kloof met leider Genk, dat vrijdag won bij Standard, bedraagt door dit Brugse puntenverlies nu acht punten. Onderin blijft STVV veertiende en wordt het nog een hele strijd voor de Kanaries om de play-downs te ontlopen.

Hoewel Club volgende dinsdag voor de cruciale terugwedstrijd tegen Atalanta staat, die blauw-zwart een ticket voor de achtste finales van de Champions League kan opleveren, besloot coach Nicky Hayen amper af te wijken van zijn basiselftal. Alleen Onyedika en Tzolis kregen aanvankelijk rust. In hun plaats startten Vetlesen en Nilsson.

Club Brugge dus (bijna) op volle kracht op het kunstgras van Stayen en toch was het STVV dat de beste start nam. Uitgerekend woelwater Lamkel Zé tekende na tien minuten voor de openingstreffer. Hij verraste Mignolet, die op een voorzet anticipeerde, met een schot in de korte hoek.

De bezoekers prikten tegen via De Cuyper, die goed kopte, maar kregen nog voor de twintigste minuut een tweede keer het deksel op de neus. Aanwinst Loïc Lapoussin, dat andere enfant terrible van de Kanaries, liep een knappe voorzet van Brahimi in doel en zette zijn ploeg zo op een dubbele voorsprong.

Club moest nu vol aan de bak en via Nilsson kreeg het een unieke mogelijkheid op de aansluitingstreffer. De Zweedse aanvaller kon na een inzet van Jutgla volledig vrijstaand binnentikken, maar miste onbegrijpelijk.

In de tweede helft, met drie verse krachten, hervatte Club de jacht en het creëerde ook een rist kansen. Tegelijk was het opletten voor tegenprikken van de thuisploeg. Het gaatje werd uiteindelijk dan toch gevonden door kapitein Vanaken. De Gouden Schoen zorgde met een rake knal in de 72e minuut voor de aansluiting.

Sint-Truiden leek Club in de slotfase te kunnen afhouden, maar in de eerste van vier minuten extra tijd sloegen de bezoekers een tweede keer toe. Tzolis schonk zijn team met een fraaie krul alsnog een punt.