Club Brugge overrompelt Antwerp met een vierklapper

Club Brugge is dé winnaar van de speeldag. Union en Anderlecht lieten gisteren punten liggen en Club stuurde zelf titelrivaal Antwerp met 4-1 wandelen. Blauw-zwart legde een prima prestatie op de mat met dank aan de wintertransfers. Zowel Odoi, Adamyan als Skov Olsen belandden op het scoreblad.

Voor het seizoen spraken drie seizoenen de duidelijke ambitie uit om kampioen te worden. Racing Genk kan inmiddels afgestreept worden, de twee resterende tenoren mochten die ambitie op zondagmiddag onderstrepen. Met het puntenverlies van Union in het achterhoofd kon de winnaar een gouden zaak doen.

Blunderende Mignolet

Coach Schreuder heeft stilaan zijn typeploeg gevonden. Hij koos voor dezelfde elf als vorige week met als uitzondering Adamyan die de geblesseerde De Ketelaere verving. De Armeen bezit heel wat snelheid en woog op de Antwerpse defensie. De eerste mogelijkheid kwam van zijn voet maar Butez pareerde zijn schot. Een zonovergoten Jan Breydel, helemaal volgelopen en eindelijk ook terug met bezoekende fans. Ideale omstandigheden dus voor een rasechte topwedstrijd en dat werd het ook, gekruid met de nodige opwinding. Acht dolle minuten bepaalden het verloop van een knotsgekke wedstrijd.

Te beginnen met Mignolet die helemaal naast een bal sloeg. Mechele kopte nog weg op de lijn maar Frey kon de 0-1 binnen knikken. Fameuze blunder van Mignolet, die beschuldigend naar de felle zon keek. Twee minuten later was het evenwicht al hersteld. Skov Olsen met een mooie passeerbeweging en dito voorzet, Odoi kopte hard rechtdoor de 1-1 binnen, gevolgd door een flikflak die niet zo misstaan in de betere turnzaal. Een ontketend thuispubliek rook bloed en de 2-1 volgde al snel. Buchanan trapte van erg dichtbij tegen de hand van Verstraete. Bal op de stip en Vanaken koos voor de simpele bal recht door het midden. Zo ging Brugge na een uitstekende eerste helft toch nog met een voorsprong rusten.

Oekraïner Eduard Sobol kreeg bij zijn wissel nog een staande ovatie van het Brugse thuispubliek. © BRUNO FAHY BELGA

Staande ovatie voor Sobol

Na een wat rustiger begin domineerde Brugge ook de tweede helft. Wintertransfers Adamyan, Buchanan en Skov Olsen deden allen hun duitje in het zakje. Voorzet van Buchanan en Adamyan liet het stadion ontploffen met een halve omhaal. De thuisploeg ging op zoek naar meer, speelde bij momenten zelfs wat arrogant maar kreeg ook meer. Skov Olsen met een knal van buiten de zestien en het stond zowaar 4-1. Een referentiewedstrijd heet dat dan. De eerste keer dit seizoen dat Brugge thuis zo hun wil kan opdringen aan de tegenstander. Zelfs oudgediende Vormer kreeg nog een twintigtal minuten speelgelegenheid.

Bij de tegenstrever werd Nainggolan anoniem naar de kant gehaald, tot groot jolijt van de thuisaanhang. Radja speelde een draak van een wedstrijd. Het kippenvelmoment kwam tien minuten voor tijd toen de Oekraïner Sobol mocht inkomen onder een staande ovatie. Hoe knap het voetbal en de overwinning van Club Brugge ook was, de situatie in Oekraïne plaatst alles toch even in zijn perspectief. Niettemin is Brugge de winnaar van de speeldag en sluipt het tot op zeven punten van leider Union.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Nsoki, Mechele, Mata, Buchanan, Odoi, Rits (68’ Vormer), Vanaken, Skov Olsen (82’ Sandra), Lang, Adamyan (82’ Sobol).

Opstelling Antwerp: Butez, Vines (77’ Buta), Dessoleil, Seck, Bataille, Yusuf, Verstraete (65’ Gerkens), Nainggolan (65’ Haroun), Miyoshi (60’ Samatta), Balikwisha (77’ Eggestein), Frey.

Gele kaarten: 36’ Verstraete, 43’ Rits, 54’ Adamyan, 87’ Vanaken, 92’ Haroun.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 29’ 0-1 Frey, 31’ 1-1 Odoi, 37’ 2-1 Vanaken (pen), 59’ 3-1 Adamyan, 64’ 4-1 Skov Olsen.